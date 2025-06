KULTURNI CENTAR: Program od 9. do 15. juna

U okviru filmskog programa KCP-a, u Dvorani 10 i 11. juna u 20 sati na repertoaru je horor-komedija „Devojke sa balkona“ u režiji Noémie Merlant i Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, i Noémie Merlant u glavnim ulogama. Film govori o tri žene koje zaglavljene u stanu čeznu za slobodom tokom toplotnog talasa u Marseju.

U Dvorani, 13. i 14. juna u 18 sati, na programu je akciona fantazija i avantura „Kako da dresirate svog zmaja“ . Režiju potpisuje Dean De Blois a uloge tumače Bronwyn James, Gabriel Howell, Gerard Butler, Harry Trevaldwyn. Na nepristupačnom ostrvu Berk, gde su Vikinzi i zmajevi generacijama živeli kao ljuti neprijatelji, Štucko (Mejson Tems, „Crni telefon”) stoji po strani. Iako je inovativan i sin je poglavice Stoika Velikog (Džerard Batler, koji ponovo pozajmljuje glas ovom liku iz animirane franšize), Štucko je zanemaren. Međutim, on prkosi vekovnoj tradiciji i postaje prijatelj s Bezubim, strašnim zmajem Noćne furije. Njihova neverovatna veza otkriva pravu prirodu zmajeva, čime će se uzdrmati i sami temelji vikinškog društva.

U okviru filmskog programa Kulturnog centra Pančeva, manifestacije za decu BUDI i segmenta „Francuska na filmu“, u Dvorani 9. juna u 18 sati na repertoaru je francuska igrana komedija „Juriš!“. Film je režirao Guillaume Brac a uloge tumače Salif Cissé, Éric Nantchouang, Edouard Sulpice, Asma Messaoudene. Film je namenjen uzrastu dece koja pohađaju više razredi osnovne škole. Ulaz na film je besplatan, zahvaljujući saradnji s Francuskim institutom u Srbiji.

U okviru muzičkog programa Kulturnog centra, od 13. do 15. juna održava se 14. KLASIK FEST, međunarodni festival klasične kamerne muzike Pančevo. Svečano otvaranje festivala zakazano je za 13. jun u 20 sati u Rimokatoličkoj crkva Sv. Karla Boromejskog, kada su na programu dela Čajkovskog i Šuberta. Ulaz na koncert je besplatan, a nastupaju muzičari: Robert Lakatoš – violina, Una Stanić – violina, Nemanja Živanović – viola, Nemanja Stanković – violončelo, Slobodan Gerić – kontrabas, Ognjen Popović – klarinet, Boštjan Lipovšek (Slovenija) – horna, Nenad Janković – fagot.

Dan kasnije, 14. juna u 20 sati u Svetosavskom domu u okviru koncerta druge večeri Klasik Festa, na programu su dela Mocarta, Risa i Rimski-Korsakova. Nastupaju muzičari: Lorenco Kosi (Italija) – klavir, Milena Lipovšek (Slovenija) – flauta, Aleksandra Kinđić – oboa, Ognjen Popović – klarinet, Darko Perčević – klarinet, Boštjan Lipovšek – horna, Nenad Janković – fagot, Bogdan Đuranović – fagot. Ulaz na koncert je besplatan.

Poslednje večeri Klasik Fest-a, 15. jun u 20 sati u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, na repertoaru je poseban koncert „Festivalske vragolije”, kada će biti izvedene kompozicije Grgina, Mocarta, Betovena, Geršvina i Gulda, u izvođenju ansambla Balkanske kamerne akademije. Gost solista biće Dragan Đorđević – violončelo. Dirigent je Ivan Marković.

U okviru pozorišnog programa u Dvorana, 12. juna u 19.30 na repertoaru je predstava Miloša Nikolića „Kovači“ Narodnog pozorišta Kikinda. Predstavu je režirala Tijana Vasić, a igraju Branislav Knežević, Mihailo Laptošević, Marina Vodeničar. Komedija „Kovači”, napisana 1991. godine perom Miloša Nikolića, i dalje nije izgubila na značaju, a do sada su je izvodila brojna pozorišta širom zemlje. Drama na šaljiv način govori o ličnim patnjama prevarenih muževa, koji tek nakon 30 godina shvataju kako se život poigrava s njima, ali i otvara širi problem – nacionalizam. Iako je komad pisan krajem prošlog veka, a sam zaplet vuče korene iz perioda Drugog svetskog rata, komad nije izgubio na značaju.

U okviru 11. Bijenala umetničkog dečijeg izraza – BUDI, publiku očekuje bogat program. U ponedeljak, 9. juna od 18 do 20 sati u Dvorištu Vajfertove pivare, na BUDI repertoaru je program „ProBUDI Vajferta!“. Za najmlađe sugrađane biće upriličena predstava „Mesto na koje se uvek vraćam”, a biće održane i dve radionice: BUDI forenzičar, „Rimljani u dvorištu Vajfertove pivare” i BUDI arheolog, „Nemam ništa sitno, ja sam numizmatičar”. Nakon toga, biće otvorena i izložba „Trista godina kasnije”, izložba arhivske dokumentacije o Narodnoj (Vajfertovoj) pivari iz Istorijskog arhiva u Pančevu.

U utorak 10. juna u 12 sati u Gradskoj biblioteci Pančevo na BUDI programu je Knjiški utorak i predstavljanje knjige „Superheroji iz IV-5” Sunčice Ćirković („Kreativni centar”). Istog dana u istom prostoru od 13h na repertoaru je i predstavljanje knjige „Uzidana” Ivane Nešić.

U Sredu 11. juna u 18 sati na Platou KC Pančeva (u slučaju kiše Dvorana KC Pančeva), biće održana svečana dodela BUDI nagrada, uz koncerte bendova „Detektori muzike” i „Čudna šuma, i uz koferansijea i žonglera Vojislava Šantića (klovn Pucko), mađioničara i žonglera Filipa Đikića (Filipino), žonglera Horhea Cezaresa (Meksiko), i uz štulaše Katarinu Orešanin i Bojana Simića.

U Gradskoj biblioteci Pančevo, 12. jun u 12 sati na repertoaru je program Cirkuska pričaonica i radionica „Mulen ruž”, s Mimom Gavrilov. Dan kasnije, 13. juna u 12 sati u istom prostoru, održaće se kreativna radionica Šta znači biti drugačiji? Umetnost i kultura imaju odgovor!”. Radionicu će voditi Istraživačice Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka – Marijana Milankov i Bogdana Opačić. Istog dana od 16 sati u Bistrou „Kokoška”, BUDI festival organizuje francusku kuvarsku radionicu za decu – Gastronomski cirkus u srcu Pančeva – Mali šefovi francuskog kulinarstva.

Na Platou KC Pančeva, 14. juna od 10.00 – 14.00 biće organizovan BUDI Buvljak za decu i koncert dečjeg hora „Vokal kids”.

U okviru književnog programa Kulturnog centra Pančeva, 9. juna u 19 sati u Foajeu KCP-a, na programu je Književni kafe i Pesnički duet Valentine Bakti i Đorđa Živadinovića Grgura, kao i predstavljanje knjige „Topli krajevi”. Razgovor moderira Jasmina Topić.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sati, subotom od 11 do 21 sati, dok je nedelja neradni dan.