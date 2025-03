Bravo za Neozoik i 9 devojčica: Mesto na koje se uvek vraćam

Kako kaže autorka Iris u predstavi – Mi smo uvek bili svet. Vreme je da to opet i postanemo.

Premijera predstave „Mesto na koje se uvek vraćam“ posvećena Narodnoj (Vajfertovoj) pivari i njenoj važnosti za Pančevo u očima mladih održana je u Kulturnom centru Pančeva.

Tokom prethodna četiri meseca devet pančevačkih devojčica stvaralo je ovu predstavu kroz posebno osmišljene pozorišne aktivističke radionice i edukaciju o važnosti prezentacije kulturnog nasleđa našeg grada. Pokretači ideje bili su članovi tima Fondacije Neozoik iz Pančeva, koja se već duže vreme bavi javnim zalaganjem za obnovu Vajfertove pivare, a samu realizaciju sproveli su pozorišni stručnjaci Tijane Grumić (docentkinja, Fakultet dramskih umetnosti) i Danilo Brakočević (samostalni glumac) koji su se našli u ulozi mentora.

Pančevke Petra Milićević, Ana Dimitrijević, Ljubica Vujović, Iris Radovanović, Paulina Gajan, Zoja Medenica, Minja Kozlovački, Nikolina Jovanović, Željana Zlatković su uz mentorsku pomoć same stvorile predstavu. Tokom pozorišnih radionica su promišljale da li njima Vajfertova pivara uopšte nešto znači, koja su to mesta u Pančevu koja im znače i zbog čega, da li bi volele da vide budućnost Vajfertove pivare i zbog čega je ona spomenik kulture od velike važnosti kada decenijama propada. Kroz promišljanje, razgovore, crtanje, pisanje, muziciranje, vežbanje došli smo do predstave koja nas je vremeplovom vodila kroz sadašnjost, prošlost, budućnost sve vreme prikazujući motive Pančeva. Vremeplov nas je odveo i u staro Pančevo, na balove u Vajfertovoj pivari, a zatim nas katapultirao u budućnost gde je Pivara ponovo mesto susretanja, muzike i plesa. Pivara je ponovo tu, obnovljena i ponosna.

Kako kaže autorka Iris u predstavi – Mi smo uvek bili svet. Vreme je da to opet i postanemo.

Projekat su podržali Kulturni centar Pančeva i Istorijski arhiv Pančevo.

(Pančevac/T. Šarkić)

