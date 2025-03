VUČIĆ U SAVA CENTRU: Žene su uvek odgovornije i ozbiljnije od muškaraca

Predsednik Aleksandar Vučić govorio je na skupu „Žene, snaga Srbije“.

– Ono što se dogodilo pre nekolio dana teško da bi ko izdržao, sumnjam da bi bilo koji muškarac to mogao da izdrži – kazao je Vučić u Sava centru.

– Ponosan sam na to što smo pokazali da poverenje u dame, poverenje u žene, koje su, i to govorim zato što iskreno mislim, uvek odgovornije i ozbiljnije od nas muškaraca. Jer žene su te koje imaju širi pogled i na svet i na društvo, koje uvek više brinu o porodici, ma koliko mi muškarci želeli to za sebe da ostavimo i kažemo da smo najbrižniji. Nikada ne možete da pobedite.

– U pitanju je odgovornost. Ta čudna, neko bih rekao, reč, gotovo bezlična, bez emocija, je važna reč. Uvek sam govorio da su žene te koje bolje razumeju stvarnost. Da su žene te koje ćete teško naterati u rat. Jer ta žena zna šta taj rat donosi. Mi sednemo u kafanu i posle tri čašice rakije s pola sveta bismo zaratili. Žena neće. Žena zna koga mora da šalje u vojsku. Zna kakve to ekonomske probleme donosi. I uvek se mudrije i pametnije ponaša. Žene su te koje moraju da prave planove. Muškarci su ti koji žive od dana do dana. Žene su te koje znaju da život ne traje jedan dan. Traje mnogo duže, da moraju da planiraju stvari i da uvek moraju da rade. Žene su te koje moraju da trpe nas muškarce. Kada to kažem, to mislim u pravom smislu te reči. Ne mislim na nasilnike o kojima je govorila Ana.

Želim da verujem da ih nema toliko mnogo koliko se o tome govori u javnosti. I protiv takvih siledžija nasilnika, protiv onih koji misle da su mnogo jaki i mnogo pametni zato što su jači fizički od svojih supruga, od svojih čerki, sestara i majki. Sa takvima ćemo nastaviti da se obračunavamo još žešće i još snažnije u budućnosti. Ali mislim ovog trenutka i na sve nas, na sve muškarce koji misle „e, mnogo nam je težak posao da donesem platu u kuću“, a od te iste žene ću uvek da tražim da spremi ručak, da čuva decu, da brine o njima, da sve uradi, ali ako može da donese još malo više para nego što i ja donosim u kuću i uvek ću da se žalim i da kukam kako mi nije dovoljno dobro.

– Želim da vam ukažem na dve velike bitne i važne stvari koje smo dogovorili. Žena mora da oseća sigurnost, mora da ima budućnost ne samo tako što će da osvaja znanje, a ne postoji ništa važnije od toga. Krediti za stanove – to znači da žene same mogu da se osamostale. Mogu ranije da stupe u brak ili kasnije, njihov izbor, ali mogu lakše i sigurnije da se osamostale, mogu uz minimalni novac da imaju svoju nekretninu i žive svoj život slobodno. Moja molba je da uvek razmišljate o deci – kazao je predsednik.

– …(Žene ) mogu ranije da stupe u brak, mogu kasnije. Njihov je izbor. Ali mogu lakše i sigurnije da rade. Neće zavisiti od onoga ko će im biti partner u budućnosti, već sa 20, 22, 25 godina mogu uz mali minimalni novac da imaju svoju nekretninu, da žive svoj život slobodno, da se posvete svojoj karijeri, da se posvete svojim životima.

– Ja moram da vam kažem, za razliku od većine političara koji u kriznim situacijama mole onima za koje misle da su mnogo jaki da se dodvoravaju, ja ne mogu stvarno. Ja ne mogu da se dodvoravam ni rektoru, ni ovim dekanima, ni ovim profesorima koji štrajkuju, a traže pare da im budu isplaćeni. I samo za to moram da vam kažem šta se danas dogodilo. Četiri meseca ili tri meseca ništa živo pod milim bogom ne rade. Nema decembarskog roka, nema januarskog roka, februar prošao ceo, mart prolazi ceo, nema predavanja, nema ničega. Ništa pod milim bogom ne rade. A plata kaplje li kaplje. I onda ja potpišem da treba da dobiju još mnogo veću platu od 16-17%, i pitate me jesam li radostan. Zamislite, i to svi oni potpisuju, ti rektori, dekani, ti velikani, što neće da se sastaju sa mnom, onda u sedam dana u Brisel samo sa fičvirićima, nekim desk ofiserima se sreću. Al ja nisam nenadležan, a oni tamo u Briselu su nadležni. Tako vam to izgleda. I taj stručnjak, molim vas da čujete ovo, taj stručnjak napiše papir u kojem kaže pozivam vas da se sutra pridružimo generalnom štrajku. Pa koga bre ti zavitlavaš, četiri meseca nisi ušao u kancelariju, četiri meseca ništa ne radiš pod milim bogom, švrljaš po svetu, a onda kažeš, e, sutra je generalni štrajk.

