VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA GRAĐANIMA: Budite mirni, propala im je obojena revolucija, Srbija će pobediti i to je činjenica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz Predsedništva svim građanima.

Predsednik je govorio o napadu na studente koji od sinoć kampuju ispred Predsedništva u nameri da se što pre ispune njihovi zahtevi i da se vrate normalnim obavezama na fakultetima.

– Oni moraju da obave svoj posao i prema onima s polja koji su uložili veliki novac za rušenje slobodarske i suverene vlasti, od toga da moraju da ispunjavaju zahteve jednog kriminalca, vlasnika televizija, Dragan Šolaka. U utorak smo bili svedoci nemilih scena. Napadali su sve u toj sali koji ne misle kao oni, a posebno su napadali žene. Ne moram da izgovaram imena njihova, dovoljno ih je bilo videti dan pre toga kako blokiraju ulazak na Ekspo. Dan posle Narodne skupštine u kojoj su povredili tri žene, jedna je i dalje u bolnici, jedna je trudnica koja je iz trećeg pokušaja ostala trudna. Za njihni trudnice ništa ne znače. Dan posle toga videli smo nove noževe, elektrošokere u Skupštii grada. Oni su uspeli u svojoj nameri, naivkli su nas da to što nose jeste normalno. Izmišljaju neke priče o privatnom obezbeđenju. Oni moraju da obave prljavi posao ili barem pokušaju da ga obave – reka je predsednik.

On je dodao da je sve ovo nabrojano bilo uvertira za ono što se večeras dogodilo.

– Osam godina sam predsednik, a ovo što se večeras dogodilo ispred Predsedništva nisam doiveo u svom životu. Demokratija je nešto što moramo da poštujemo, i država nije inteervenisala. nikoga nismo dirali iako su nezakontino protestvovali. Kada bi bilo ko bio fizički ugoržen, mi bismo ih zaštitili. Videli ste šta su radili Branki Lazić, novinarki Informera. Nisu joj dali da radi svoj posao, a onda su išli toliko daleko da su rekli da ne ume da čuva svoje dete, a dete joj je umrlo u 19-oj godini. Niko na to nije reagovao. Ispred Predsedništva je večeras 535 studenata koji žele da se vrate na nastavu. Oni ne trube, nigde nikome ne smetaju samo žele da uče. I vi ih napadate ne možete da izdržite to.

– Večeras su došli neki ljudi, ne znam ko su ti ljudi, ali znam samo da sam video osmeh na lciima onih iz medijskih grupa za pritisak koji su bili zadovoljni što se to dešava. Ovo večeras, ne znam koliko je, nisam saglasan sa jednim ili dva zahteva ovih koji žele da uče. Imam poruku sledeću. Strpljivi smo i trpeljivi, puštali smo sve. Znamo da neodgovorni političari spremaju nerede za 15. mart, nervozni su i znaju da obojena revolucija ne može da prođe i da je propala. Ja sebe ne tešim, nije mi to potrebno. Znam da im je obojena revolucija gotova. Imaju samo jedno rešenje, o kojem neću večeras da govorim, a to je zločin.

Nasilnici i siledžije nikada neće pobediti. Deca su na sigurnom, da zaju njihovi roditelji. I opet nismo hteli da hapsimo batinaše. Šta mislite vi, da možete da sprovodite nasilje. Zaštitićemo i odbraniti zemljju. Ljudi, budite mirni, znam koliko teško podnosite ove siledžije. U predvečerje praznika žena želim da objavim dobru vest. Idemo sa alimentacionim fondom, da ako muškarci neće da plaćaju alimentaciju, država će odmah da plaća tim majkama, a onda će država da tereti tog muškarca koji neće da plaća.

Podsetimo, studenti koji su ispred Predsedništva su najavili konferenciju za štampu, a u tome su ih večeras pokušali da spreče studenti koji su u blokadi i opozicija.

(Pančevac)