Ovo su nove cene goriva u Srbiji

Stigle su nove cene goriva koje važe od 15 sati na benzinskim stanicama u Srbiji. Litar dizela će koštati 234 dinara, a benzina 205 dinara.

U odnosu na prošlu nedelju, cene su ostale nepromenjene.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da neće biti povećanja cena dizela i benzina, iako bi zbog rasta cena na svetskom tržištu gorivo trebalo da poskupi najmanje četiri dinara po litru.

Kako je rekao, država će dodatno smanjiti svoje učešće u naplati akciza kako bi zaštitila životni standard građana i sprečila dalji rast inflacije.

(Pančevac/Blic)