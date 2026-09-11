Ovo su nove cene goriva u Srbiji
12:18
11.09.2026
Stigle su nove cene goriva koje važe od 15 sati na benzinskim stanicama u Srbiji. Litar dizela će koštati 234 dinara, a benzina 205 dinara.
U odnosu na prošlu nedelju, cene su ostale nepromenjene.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da neće biti povećanja cena dizela i benzina, iako bi zbog rasta cena na svetskom tržištu gorivo trebalo da poskupi najmanje četiri dinara po litru.
Kako je rekao, država će dodatno smanjiti svoje učešće u naplati akciza kako bi zaštitila životni standard građana i sprečila dalji rast inflacije.
(Pančevac/Blic)
12:18
11.09.2026
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Pančevo se nalaze pod uticajem talasa ekstremno toplog vazduha, sa maksimalnim temperaturama koje će se kretati od 31 do čak 36 stepeni Celzijusa.
08:00
11.09.2026