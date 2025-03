VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU: Srbija će i sutra biti jača od svih izazova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima.

Predsednik se obratio iz Predsedništva.

– Dragi građani, teška nesreća koja se dogodila 1. novembra odnela je 15 života. Nema koga niej pogodila ova nesreća. Zbog toga smo morali da utvrdimo dogovornost krivnično-pravnu, političku i moralnu, država je to učinila. Samo dva dana, posle užasne tragedije i nesreće u Novom Sadu. Imali smo zahteve studenata, protrste. Sve zahtewve smo ispunili. Na sva četiri zahtebva odgvoorili smo sa punom i iskrenom pažnjom. Kada smo govorili o zahtevima znali smo da zahtevi, pod znacima navoda, nikada neće biti ispunjeni. Nije im bio cilj ispunjenje zahteva već je bio cilj sprovođenje obojene revolucije u Srbiji – rekao je predsednik.

Kao predsednik Republike, ne prihvatam nedemokratske metode, plenume i zborove. U srcu sam se zakleo na ljubav prema Srbiji i prema našem narodu i građanima. Neću da dozvolim bilo kome da sruši sve ono dobro što smo uradili, a pre svega neću da im dozvolim da sruše budućnost ove zemlje, ni mladost ove zemlje.

– Gde god da se pojavi 500, 1.000 ili 10.000 lica ubek je jedno od osnovnih prava građanima bilo uskraćeno, a to je sloboda kretanja. Protestnog turizma prešlo se na drugi radikalniji oblik pravog fizičkog nasilja. To fizičko nasilje prvi put događa se napadima na novinare kako Informera, tako i RTS. Naravno sramno je bilo ponašanje rukovodstva RTS koji nisu stali u zaštitu svog rukovodstva. Ti novinari nisu krivi, obavljali su svoj posao. Posle napada na novinare, krenuli su u još ogoljeniji vid nasilja, a to je bila talačak kriza koju su izazvali u zgradi RTS. Umislili su da imaju pravo da nekome brane ulaz ili lzlaz iz zgrade. Hvalili su se da sprovode gerilsku akciju. Primenili su tada i prvi put ogoljeno nasilje nad pripadnicima Žandarmerije.Naravno, kukavičkim napadom iza leđa. Pripadnici Žandarmerije imali su nalog da ne odogovre na napade i da nemaju nijednu intervenciju. U međuvremenu, svakoga dana svima smo nudili dijalog. Nudili smo ga opozicionim predstavnicima, vratili su nam dimnim bombama, šok bomabama, bakljama u Skupštini. Za dijalog nikada nisu bili spremni – objasnio je Vučić i dodao:

– Predstavnici opozicije su samo pristalice kriminalog kartela koji u Srbiji predvodi Dragan Šolak. Ponudili smo izbore, rekli su ne može, ni po koju cenu ne može. Ponudili smo referendum, odbili su. Sve su odbili, a tražili su ulazak u VLadu bez volje građana. Mislili su kako se približava 15. mart, da ću da se uplašim ili tako nešto. Ponavljam, prelazne, prevarantske vlade neće biti dok sam živ. Zavetovao sam se i nedvosmisleno sam potvrdio nekoliko puta.

– Da Srbija ne može da joj pomogne, naravno da služe posle toga i Srbiju, ili kako god hoćete da rušenjem Srbije služe i Srpsku, nije mnogo važno koja će domina prva da padne, da srpski narod više nikakvu zaštitu svojih vitalnih nacionalnih interesa nema i da se to na takav način završi. Što se Republike Srbije tiče, da odgovorim britanskom ambasadoru, koji je pričao o našim obavezama da se poštuje dejtonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, on je rekao suverenitet je nešto drugo. Uvek smo poštovali. Samo poštovani gospodine ambasadore, baš ljudi iz Velike Britanije, koji su bili visoki predstavnici poput PEDA i EŽ, davno nisu poštovali dejtonski mirovni sporazum, nego su ga brutalno gazili. Nogama su ga gazili. Menjali su ga kako im je pala na pamet i kako je bilo u skladu sa britanskim i nekim drugim interesima, a ne interesima naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, Republika Srbija neće odstupiti od svoje politike poštovanja dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ne može da prihvati menjanje pravila samo zato što je to u interesu pojedinih velikih sila i zato što oni misle da mogu da rade šta hoće i pošto ne mogu ništa da urade u Ukrajini protiv Rusije, onda će da pronađu jedan mali narod i ponovo srpski narod da se na njemu iživljavaju – istakao je Vučić.

„Republika Srpska može da računa na podršku Srbije“

– Prema izjavama prošlo, u Srbiji ćete uvek imati saveznika, ukoliko želite očuvanje mira, principa, međunarodnog javnog prava, a ako ne želite, mi u sukobe i svađe da ulazimo nećemo, ali ćemo vam uvek i na svakom mestu jasno i nedvosmisleno odgovoriti. Da ponovim još jednom, Republika Srpska nije odgovorna zbog toga što je neko pokušao da joj otima imovinu. Po Dejtonskom mirovnom sporazumu, pitanje imovine su u nadležnosti entiteta, a ne centralnih organa vlasti. I to nedvosmisleno piše, jer je jasno samo ono što je izuzeto, sve što je izuzeto iz onih nabrojanih nadležnosti koje pripadaju centralnim organima vlasti, pripada entitetima. Imovina nije nabrojana. I to ste pokušali da srušite. Pokušali ste srušiti sve do toga da na osnovu političkih presuda i verbalnog delikta pokušate trojicu nosilaca jednog entiteta da uhapsite. To nema ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi. To je dozvoljeno samo protiv Srba. I što je najgore, takve odluke podržavate i poštujete. Srbija je bila i biće.

O hapšenju profesorke Marije Vasić

– Posebno je pitanje ono na čemu je Ana danas insistirala, o čemu je i Miloš govorio, a to su reči Marije Vasić, nastavnice iz, ako se ne varam, škole Jovanovića Zmaja u Novom Sadu. Je li tako, Miloš? Je li to škola odakle su tvoje dete istirali da, promislite te zlikovce koji su istarivali nečije dete da protestuje protiv svog oca? Ali ta žena je rekla nešto drugo. Ona je rekla da se očekuje izlazak vojske na ulicu i da je pregovarano sa nezavisnim sindikatom vojske. Na pitanje, očigledno najinteligentnije među njima, Mile Pajić i ona koja im je stvarno godišnja. Ja o njoj naravno mislim sve najgore, ali je nesumnjivo najinteligentnija od tamo prisutnih. Dakle, na pitanje odakle vam ta informacija i ko pregovara sa vojskom, saopšteno nam je da pregovara Beogradski univerzitet. Ja sam siguran da će nadležni organi uspeti da istraže da li je to istina, da li je govorila istinu gospođa Vasić ili se samo hvalisala, ili je lagala. Ako je govorila istinu, a onda, znate, tu dolazimo do mnogo, mnogo, mnogo drugačije i mnogo veće odgovornosti lica sa Beogradskog univerziteta. Možete vi da učite i ne učite. Možete da se ponašate bahato i arogantno prema svojim studentima.

Skup 15. marta

– Što se tiče sutrašnjeg skupa, prvo da vam kažem da je taj skup ilegalan. Ali, pomoći ćemo da taj skup bude u potpunosti obezbeđen i da bude miran. Daćemo sve od sebe da učesnike tog skupa obezbedimao, ali i da obezbedimo scve druge ljude, kao one u Pionirskom parku, ali i institucije državne. Oni koji budu narušavali mir biće uhapšeni i procesuirani. Kažemo i svima koji napadnu bilo kog ulensika proitesta sutra, iako je on ilegalan, biće uhapšen. Takođe, i sve one koji će da protestuju sutra a budu napadali druge i urušavali državnu imovinu biće uhapšeni.

O Dodiku i odluci o njegovom hapšenju

– Odluka kojom se izdaje nalog za hapšenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Te odluke su duboko uznemirujuće. Te odluke su duboko antidemokratske. Ali te odluke su suštinski destabilizujuće za ceo region. Reč je i sada se suočavamo sa izuzetno opasnom situacijom. I neverovatno je da u takvom trenutku neko ne razume koliko nam je važna stabilnost i jedinstvo ovde u zemlji. I mogu ja da pozivam na stabilnost, jedinstvo, zajedništvo, ujedinjenje. Uopšte ih to ne interesuje. Zato što je cilj nekih s polja upravo da sruše Srpsku.

