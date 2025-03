Brnabić: Rektor Đokić da kaže kakva je uloga Beogradskog univerziteta u planiranju puča

BEOGRAD – Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zatražila je danas od rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, dekana i profesora, da odmah odgovore kakva je uloga Beogradskog univerziteta „u planiranju državnog udara i puča“.

Kako je navela, na snimku koji su sinoć objavile pojedine televizije mogao se videti sastanak na kome su učestovali članovi podmladaka političkih stranka, nevladine organizacije, „oni koji se kriju iza studentskih plenuma“ ali i neki profesori, a na kome su, kako je navela, nedvosmileno planirali, državni udar, uvod u građanski rat i ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Od svega šokantnog što smo čuli, a na šta moraju da reaguju nadležni, meni je lično, najstrašnije u snimku bila uloga Univerziteta u Beogradu“, rekla je ona na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Dodala je da profesorka Marija Vasić, koja je po navodima Brnabić, bila na sastanku sa snimka, nijednom nije opomenula studente da je to o čemu razgovaraju, planiranje državnog udara i puča.

Brnabić je i citirala delove snimka, u kom Vasić navodno govori kako imaju informaciju da je Univerzitet u Beogradu u kontatktu sa vojnim sindikatom i da imaju najave da će vojska biti u pripravnosti.

„Pitanje profesorima, dekanima, rektorskom kolegijumu i rektoru Đokiću, ko je u ime Beogradskog univerziteta učestvovao u pokušaju puča, izazivanju državnog udara i ubistvu predsednika Srbije, i ko je potvrdio Mariji Vasić da su u kontaktu sa sindikatima u okviru vojske i da oni pregovaraju sa Vojskom Srbije“, rekla je ona.

Dodala je da nije razgovarala jutros s predsednikom Vlade Milošem Vučevićem oko Ministarstva odbrane, navodeći da veruje u Vojsku Srbije i u njihov patriotizam i državotvornost.

„Nemam tu nijednu jedinu sumnju ali to nije pitanje za VS već za Beogradski univerzitet. Odakle pravo i ko je sa Univerziteta kontaktirao ljude iz VS kako bi obezbedio vojni puč? Ko sa Beogradskog univerziteta priprema državni udar i građanski rat, rektore Đokiću dugujete nam odmah odgovor“, kazala je Brnabić.

Najavila je će u vezi s tim navodima, reagovati tužilaštvo „i svi nadležni organi“.

(Beta)

