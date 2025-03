NOVI ULTRAZVUK NA UROLOGIJI: Pacijenti ne moraju više da idu za Beograd

Na odeljenju Urologije pančevačke bolnice stigao nov, savremen ultrazvučni aparat koji omogućava bolju i precizniju dijagnostiku. Od nedavno se bubrežnim bolesnicima plasira i nefrostoma zbog koje su ranije morali da odlaze u Beograd.

Nov savremen ultrazvučni aparat sa tri sonde već se koristi na Odeljenu Urologije, zahvaljući savremenom novom aparatu mogćnosti u dijagnostici su mnogo veće.

– Ovo je nov aparat savremene tehnologije imamo sve tri sonde .Ono što je značajno za naše pacijente pregled abdomena, male karlice, bubrega , mokraćnu bešiku i druge organe. Tada možemo da otkrijemo kamjenje , tumore veličinu prostate. Takođe, linearna sonda koja je zadužena za gledanje testisa .Karcimomi testisa su retki, ali je jako bitno jer pogađa mlade ljude da ukolko primete promene da s odmah jave lekaru i za to je zadužena linearna sonda. Takođe, radimo trus biopsije prostate, gde dijagnostikujemo ili opovrgnemo sumnju na karcinom. Sada kada otkrijemo mi možemo i da vas u bolnici operišemo, kaže dr Slađana Kovačević, načelnica Urološkog odeljenja.

Zahvaljući novom ultrazvuku pacijenti urološkim pacijentima može da se plasira nefrostoma što do sada nije bilo moguće.

– To je kada se plasira jedna mala cevčica u bubreg i pacijenti tada ne moraju ići za Beograd. To nam znači to je dobar ultrazvuk , dobra rezolucija. Uz taj aparat smo dobili jedan mentalni deo vodič koji je na ma bitan zbog sigurnosti pacijenta da možemo da plasiramo cevčicu u bubregu. rekla je dr Kovačević.

Nedavno su na Urologiji počeli da rade i veliki broj mladih lekara. Takođe dolaze i kolege iz Kliničkog centra koju obučavaju nove lekare i uvde se nove tehnike i operacije.

(Pančevac/RTV Pančevo)

DR MILOJEVIĆ: Kod dece sa respiratornim infekcijama važno je da lekar obavi pregled

DR KORNIĆ RISTOVSKI: Priprema je prva odgovorna karika za dobijanje analiza