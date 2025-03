ZAVRŠENA SEDNICA VLADE Vučić: Mora da se odgovara za laži o zvučnom topu

U Palati Srbija završena je sednica Vlade, kojoj je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sednica je počela minutom ćutanja zbog nezapamćene tragedije u Severnoj Makedoniji.

Vlada je jednoglasno usvojila odluku da utorak bude proglašen za Dan žalosti u Republici Srbiji i da se već od večeras zastave Srbije i Severne Makedonije istaknu i spuste na pola koplja da „našoj braći pokažemo zajedničku žal za poginulima“.

„Svi naši lekari da se uključe, braći da pomognemo“

– Razgovarao sa jutros sa Davkovom i Mickovskim. Izrazio saučešće u ime Srbije i samo bih zamolio ministartsvo odbrane, zdravlja i sva ostala, da radite danas naporno, da pomognete sve što je moguće da tragedija bude manja. Zlatibore, svi naši lekari da se uključe, sve što imamo i možemo da damo! To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, a kako sam čuo biće više od 60 mrtvih. Imamo sad dovoljno helikoptera, da deo preselite na niški aerodrom, ako ne može pošaljite dve španske kase, nisu troškovi važni, šaljite odmah!, rekao je Vučić dodavši da je ključno da se svaki život spase, da se pomogne toj deci i njihovim roditeljima.

– Prvo su od nas pomoć tražili, da učinimo sve da spasemo što više dece od 150 i više povređenih, rekao je predsednik.

O aktuelnoj situaciji u zemlji

– Dobro da nije bilo većih nemira, uspeli smo sve da držimo pod kontrolom bez podignutog pendreka što se nije desilo ni u jednoj zemlji u svetu, kazao je Vučić i zatražio od ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara da obavesti građane o lažima u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog topa.

– Mora da se odgovara za laži o zvučnom topu jer da je to bilo 10.000 ljudi bi se javilo za pomoć, rekao je Vučić na šta je dr Lončar rekao da je to već demantovano kao i laž da je preminuo čovek od zvučnog udara jer niko nije preminuo od juče u 11.26 sati.

Isto to, zatražio je i od ministarke pravde Maje Popović da nadležni organi nađu odakle je potekla ta laž zbog koje neko mora da odgovara. Vučić je Lončaru rekao da ćemo preuzeti deo najtežih slučajeva a to su strašne opekotine zbog kojih će ležati 3-4 pa i 6 meseci, te dodao da im se obezbede najbolje uslove.

– I za ono nasilje na Trgu Nikole Pašića, čoveka kog su šutirali na ulici, neko mora da odgovara, rekao je Vučić.

Rok za formiranje Vlade Srbije 18. april ili izbori verovatno 8. juna

Vučić je izjavio da će, koliko je razumeo, u utorak ili u sredu na sednici Skupštine Srbije biti konstatovana ostavka predsednika Vlade Srbije Miloša Vučevića i da će od tada početi da teče rok za formiranje nove vlade.

– To znači da je onda 18. april rok za formiranje Vlade Srbije. Ako budete hteli to, a ako ne, onda se ide na izbore i tu jer rok 45 do 60 dana, što znači, ako se ne formira vlada, izbori bi bili početkom juna 1. ili 8. juna. Logičnije je 8. juna, jer bi nam za 1. jun rekli da je nategnuto – rekao je Vučić na sednici Vlade Srbije.

Vučić je današnjoj sednici prisustvovao na poziv predsednika Vlade Miloša Vučevića.

Sednici su prisustvovali ministri u Vladi, predsednica Skupštine Ana Brnabić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, v.d. direktora policije Dragan Vasiljević, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, direktor BIA Vladimir Orlić, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon.

