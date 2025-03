VUČIĆ: Kopija Majdana neće proći! Pobediće Srbija

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se građanima putem video poruke na svom Instagram profilu.

– Kopija Majdana neće proći! Pobediće Srbija – poručio je predsednik.

– Veoma sam ponosan na to kako je srpska država očuvala stabilnost i mir, uprkos brojnim pokušajima destabilizacije i mira. Posebno sam ponosan na činjenicu da smo demantovali sve laži i neistine, koje su oni koji su hteli da sruše Srbiju iznosili u javnost. Podsetiću vas, od toga da će lica iz Pionirskog parka da ih napadaju, do toga da traktori služe za napade na njih, a na kraju 178 traktora srpskih domaćina, baš ti koji su o tome govorili, temeljno su uništili ili teško oštetili. Tokom samog skupa puštali su preko svojih medija, ogoljeno antisrpskih, kako ćemo da gasimo Internet, da neće postojati društvene mreže, jer to rade diktatori. Lagali su. Govorili su o tome kako će biti napadani od strane ratnih vojnih veterana, onih stvarnih i pravih, a onda su doveli neke, koje predvodi čovek koji je 1993. zbog visine plate, u jeku borbi za srpski narod, napustio Vojsku Srbije, i nisu se stideli toga, već su se ponosili time. Onda su rekli kako im niko neće dozvoliti da dođu u Beograd, jer će neko da prepreči šlepere po putevima, kao što su oni nama na putu za Jagodinu. Naravno nije se dogodilo. Zatim su rekli da su tuče izazvali ljudi iz Pionirskog parka, a zapravo jedina tuča koja se dogodila bila je tuča između samih učesnika i to jeziva. Ne mogu da podnesu to što smo bez upotrebe ijedne palice, i jednog pendreka očuvali mir, demokratiju, slobodu i održali čas svima – kaže predsednik.

On ističe, kako je potom usledila najveža laž.

– Kada se sve neuspešno završi, onda morate da lažete još više. Onda su došli na ideju da izmisle priču o zvučnom topu. I pronažli su taj top, prikazali ga u rukama vojnika Srbije, pripadnika Kobri. Samo što to nije zvučni top, već anti-dron puška, obična anti-dron puška, jer Vojska i kobre uopšte nemaju zvučni top. U Vojsci Srbije ne postoji zvučni top. Onda su nastavili sa tom pričom – da, da postojao je, iako se niko nije javio da mu je loše, da mu je pozlilo. Onda su se setili narednog dana da šalju svoje aktiviste da kažu – e meni je negde nešto pozlilo. Ne može da se pokaže i dokaže ali ćemo nastaviti da izmišljamo. E zašto je to potrebno, dragi građani? Pa to su radili na Majdanu. Sećate se optužbi da je Janukovič uveo snajperiste koji su pucali po ljudima. Tako su ovde kazali – Vučiću pucao si na svoj narod, nema baš povređenih, ništa se nije desilo, ali morate da izmišljate. Zvučni top nigde nije bio na ulici, ne možete da ga ne vidite, ne možete da ga ne čujete. Izmislili ste još jednu opaku laž, misleći da time možete da srušite Srbiju. Istraga će se završiti u potpunosti u roku od 48 sati, a svi odgovorni za takve brutalne izmišljotine i laži biće odgovorni i pred licem pravde. Šale i igara oko rušenja Srbije bilo je previše. Čuvaćemo Srbiju i odbraniti je, pobediće Srbija – zaključuje predsednik.

