URAMLJENE USPOMENE: Jan Čeh izložio svoju kolekciju slika rodonačelnika naive u Kovačici

Početkom jula 2016. godine u Kovačici otvorena je za javnost zbirka slika rodonačelnika i drugih kovačičkih slikara naive. Kolekcionar, Jan Čeh, ujedno i vlasnik zbirke pod nazivom „Uramljene uspomene“, bio je veliki prijatelj i saradnik sa najpoznatijim kovačičkim slikarima.

Sa razlogom ime zbirke opravdavaju umetnička dela Martina Jonaša, Jana Knjazovica i Zuzane Halupove, koja krase i ispunjavaju prostor veličine više od 85 metara kvadratnih.

Jan Čeh iz Kovačice ima svoju privatnu kolekciju radova rodonačelnika naive kao što su Martin Jonaš, Zuzana Halupova i Martin Paluška. Kako bi njihovo vanremensko stvaralaštvo približio svim ljubiteljima naivne umetnosti, otvorio je galeriju koju je simbolično nazvao “Uramljene uspomene”. Martin Jonaš mu je bio blizak prijatelj, koji ga je spontano uveo u kolekcionarstvo.

– Martin Jonaš je najbolji slikar, umetnički najjači. Kada je bio živ mnogo je pomagao svima nama i ja sam bio njegov najbliži saradnjik pošto sam bio direktor Doma kulture. Posle smo počeli privatnu saradnju sa raznim izložbama po Beogradu, Slovačkoj i mnogim drugim mestima. On me uveo u kolekcionarstvo i veoma sam mu zahvalan na tome. Za sav moj trud i rad on me plaćao u slikama. Ja sam nešto prodao, nešto sačuvao i do danas sam skupio u okviru moje zbirke čak 30 ulja na platno koje krase zidove moje galerije, istakao je Jan Čeh.

Jonaša pamti kao jednostavnog čoveka, veoma štedljivog i jednog od retkih koji su uspeli da žive od slikarstva nakon što su se proslavili.

– Mogu ukratko da kažem da je bio veoma štedljiv a nije morao. Njegove zbirke su se prodavale i on je i dan danas najskuplji. U prirodi je seljaka da bude takav, da bude štedljiv. Kao dorektor išao sam kod njega zivi, vredno je slikao ali bio je hladno u sobi a on je ložio šapurinama i zaboravio je da naloži. Uvek je rekao da njega greje ideja. Takvih događaja je bilo nekoliko, otkrio je Čeh.

Martin Jonaš spada među najistaknutije ličnosti svetskog naivnog slikarstva. On je svojom umetničkom filozofijom i snagom svoje specifične i bogate slikarske imaginacije izgradio jedinstven stil i van granica naivne umetnosti.

– On i dan danas znači. On je preživeo svoju smrt. Ja primam sve goste u svojoj galeriji, dajem informacije, a svi pitaju gde je Jonaš i koje su njegove slike. Kada nam dolaze ameirčki turisti onah izgovaraju Jonaš. On je veliki i kritičari kažu da je za glavu višlji od ostalih slikara ne samo u Kovačici nego u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. U Kovačici se govori o razvoju turizma, ali da nemamo Jonaša, ne bismo imali ništa sem Spomen doma Mihajla Pupina. Ovde u galeriji naivne umetnosti imam šta da se vidi, imamo i kuću Martina Jonaša, tako da ima šta da se vidi u Kovačicu, rekao je Čeh.

Više od polovine zbirke Jana Čeha čine slike Jonaša, Halupove i Knjazovica. U zbirci se takođe nalaze i slike Martina Paluške, Mihala Bireša, Jana Sokola, Jana Bačura, Jana Husarika i drugih.

(Pančevac/RTV Pančevo)

