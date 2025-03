PREDSEDNIK VUČIĆ IZ NIŠA: Ne postoji nijedan prljavi trik kojim se nisu služili da bi se dočepali vlasti!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras nakon scena brutalnog napada u Nišu.

– Mržnju laži, pogledajte samo nekoliko dana, sad će da vam ćute o zvučnom topu. Lagali su toliko brutalno i toliko besmisleno o zvučnom topu, da je to sumanuto. I svi znate, i svi oni znaju da lažu, i baš ih briga što lažu. I nikakav problem nemaju sa tim što lažu, nego ne bi uzbunili nekoga ko ne gleda ove druge medije, ko ne želi da čuje drugačiji stav, koji ne želi da čuje istinu. Da je bilo u zvučnom topu. Znate li kakva bi reakcija bila do sada Evrope, Amerike ili nekog drugoga? Obesili bi me na terazijama. I u zvučnom topu oni koriste da se to stručno snažnije od onog što mi imamo u redovnim prilikama, bez problema, to je kod njih uobičajeno, normalno, i u Nemačkoj, i u Holandiji, i u Španiji, i u Italiji, i u Francuskoj, svuda, u Grčkoj, u Mađarskoj, u Poljskoj, svuda. Ali mi nismo, i kada sam rekao da nismo, rekao sam istinu. Pogledajte šta su danas radili, da je gospođa Hrka pričala o slikama sa obdukcije, na kraju se ispostavilo da je to slika njenog drugog sina. Sramota lažovi jedni, bedni. I Aida Ćorović, sve njih čime su sve u stanju da se bave. Da zloupotrebljavaju tragediju jedne žene – rekao je Vučić.

– Ne postoji stvar kojom se ne postoji pokvarenaštvo i odvratni trik kojim se nisu poslužili u nameri da izazovu nasilje, da pokušaju da se silovitim postupanjem dočepaju vlasti. Ja sam ponosan na njihovo ponašanje. Jelena je bila hrabra i Dale je bio sjajan, Dale je… Teško mi je zbog ovih žena, nekako se osećam kriv. Dale je bio sjajan, u lice im se osmehivao i podsmehivao. On nije imao ni jaja kod sebe, ni flaše, ni kamenice. Ništa od toga nije imao, ali nije ustuknuo. Dale je večeras postao veliki lider Niša. Dale je večeras pobedio sve njih, i Miliće, i Stankoviće, i ovo, kako se to kaže, po ovom novom govoru, ja sam znao da se kaže ova lopov i kriminalac ova Baneta, banane žena. Ovo što kupuje torbicu u galeriji svakog drugog dana, nema torbice koju nije sebi uzela. Krade na veliko, i ja je pomilovao. Ona kaže, pa ne znam i što me je pomilovao. Pa ni ja ne znam što sam te pomilovao, što sam budala, pa sam te pomilovao, a sam te pomilovao zbog tvog kriminala, a ne zbog ne znam čega, ne zato što si nešto pametovala, pa te neko kažnjavao. Tako da, Dalje je večeras postao…

(K1info)

