Danas oblačno, ponegde sa kišom

U Srbiji će danas pre podne i sredinom dana biti pretežno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, a posle podne umereno oblačno i uglavnom suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i donjem Podunavlju povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri stepena do 11, a najviša od 15 do 20 stepeni.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno i uglavnom suvo, a samo je u pojedinim delovima grada pre podne moguća sasvim slaba kratkotrajna kiša. Vetar će biti umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura će biti oko 11, a najviša oko 20 stepeni.

U Srbiji će narednih sedam dana biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, češćim od srede, a u ponedeljak biće i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom. Do utorka će se zadržati toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 18 do 23 stepena, a od srede postepeno svežije.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza Očekivana biometeorološka situacija može izazvati tegobe kod srčanih bolesnika, astmatičara i osoba sa psihičkim obolјenjima. Razdražlјivost i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije.

