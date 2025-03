Vitman: Novi vrtić u naselju Mladost zvaće se Zeka

Gradska menadžerka je otkrila da će novi vrtići u naseljima Mladosti i Strelište moći da prime do 400 dece.

Gradska menadžerka Maja Vitman i direktorka predškolske ustanove Dečja radosto Ilijana Mišković posetile su radove na izgradnji vrtića u naselju Mladost i najavila izgradnju još jednog vrtića u naselju Strelište.

Vitmanova je navela da su u toku radovi na betoniranju, čiji se završetak očekuje u toku dana.

– Nalazimo se na predmetnoj lokaciji u naselju Mladost i vrtić, koji je sada već u izgradnji, Uprava Dečje radosti je imenovala i zove se Zeka. U toku su radovi, koji se danas izvode, na betoniranju zidova, temeljnih jama i jastuka. Urađen je uveliko iskop, sve je nasuto, izvedeni su radovi na tamponiranju, urađeno je ispitivanje tla, postavljena je sva neophodna armatura i sada se vrši betoniranje. Planirano je da se završi danas u toku dana, pošto će kiša narednih dana doprineti ovom samom betonu, i dalje idemo sa dinamikom, rekla je Vitman.

Ona je podsetila da je gradonačelnik za 2024/2025. opredelio sredstva u budžetu za izgradnju dva nova vrtića u naselju Mladost i na Strelištu.

– Mi smo 20. maja prošle godine potpisali ugovore sa izvođačima, a potom na jesen je usvojen urbanistički projekat na komisiji za planove. Prethodno je bio javni uvid, i ovim putem želim da se zahvalim svima koji su aktivno učestvovali u svim primedbama i sugestijama. Krenuli smo projektovanje za građevinsku dozvolu, koju smo dobili za oba vrtića krajem prošle godine i kako smo građanima obećali, krenuli smo s radovima u toku marta- rekla je Vitman.

Radovi su počeli 11. marta, a rok za završetak jeste 220 kalendarskih dana.

– Ono što nam je bitno na dinamici jeste da verujemo da ćemo sa predmetnim ugovorom biti u roku. Takođe, javnost treba da bude upoznata da se svake nedelje održavaju i koordinacioni sastanci sa predstavnicima izvođača i nadzora, kako bismo sve eventualne probleme otklonili na vreme – naglašava Maja Vitman.

Gradska menadžerka je otkrila da će novi objekti moći da prime do 400 dece.

Vitman ističe da će objekti biti po najmodernijim pravilima same struke i pravljenih za izvođenje ovakvih vrsta radova.

– Ovaj objekat će biti maksimalno obezbeđen sa više ulaza i sve ono što je protivpožarna inspekcija zahtevala da projektom bude izvedeno. Objekat će imati prizemlje i prvi sprat i sam ovaj objekat u naselju Mladost će imati 10 grupa. U pitanju su jaslene grupe, zatim grupe za srednji uzrast 2-6 godina, i za predškolce. Pored ovoga, planirali smo i distributivnu kuhinju i sav potreban prostor za osoblje koje će raditi, kao i za vaspitače – kaže Vitman i dodaje:

– Uskoro će krenuti radovi za izgradnju nedostajuće infrastrukture, imajući u vidu da smo se bavili samim odabirom lokacije gde će biti urađen ovaj vrtić. Naselje Mladost već ima jedan vrtić, to je Petar Pan i uskoro će dobiti još jedan. Neposredna blizina OŠ Sveti Sava nešto je što će uticati na interakciju same dece i to nam je za odabir lokacije bilo od velikog značaja , jer deca na prvom mestu treba da se osećaju prijatno i isto tako da budu prihvaćeni.

Javnosti će uskoro biti predstavljena prezentacija ovih objekata kako bi do detalja bili upoznati s njima.

– Radujemo se ovim radovima i mnogo smo ponosni da danas možemo da govorimo o njima. U narednim danima ćemo uraditi prezentaciju za ove vrtiće i upoznati vas sa dodatnim detaljima što se tiče samog izgleda ovog objekta – zaključuje Vitman.

Prema rečima Ilijane Mišković, direktorke predškolske ustanove Dečja radost, liste čekanja dece će se prepoloviti zahvaljujući novim objektima u Pančevu. – Predškolska ustanova Dečja radost u Pančevu ima 20 objekata, 20 vrtića koje pohađaju deca grada Pančeva. Na listi čekanja od prošle godine imamo 700 dece i radujemo se izgradnji ova dva nova vrtića, gde ćemo polovinu ove liste čekanja otpisati. Naš grad se širi, dolaze nam deca sa strane, iz Beograda i raznih drugih gradova, roditelji se doseljavaju i biće potreba za još vrtića. Najveću potrebu za vrtićima imaju upravo ova dva naselja gde se grade novi objekti, Mladost i Strelište. Takođe, vidimo potrebu roditelja i u naselju Gornji grad 1 i 2, tako da nam je i Margita blizu toga da imamo potrebe dece, a i centar grada se razvija vrlo brzo, tako da ćemo i tu u nekom narednom periodu imati dosta zahteva za upis dece – rekla je Ilijana Mišković.

Grad je izdvojio 600 miliona dinara za vrtiće, što podrazumeva izradu tehničke dokumentacije i samo izvođenje radova, a predmetna površina objekta, koji je u izgradnji, je 1.140 kvadratnih metara korisne površine.

(Pančevac)

