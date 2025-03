O izradi novog Zakona o bezbednosti saobraćaja

Osnovna tema razgovora sa načelnikom Uprave saobraćajne policije Slavišom Lakićevićem bila je izrada i donošenje novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, odnosno kakvi se efekti očekuju od njega, u kojoj fazi je njegova izrada, na šta se konkretno odnose najave o pooštravanju kaznene politike, da li će se smanjiti granica dozvoljenih promila alkohola u krvi vozača, koje izmene se razmatraju za mlade i neiskusne vozače, hoće li biti ukinute probne vozačke dozvole, da li su tačne najave da će biti propisana mera trajnog oduzimanja vozila za teže saobraćajne prekršaje…

Jedna od tema bila je aktuelna bezbednosna slika u saobraćaju na putevima u Južnobanatskom okrugu.

– Ono što je za Južnobanatski okrug simptomatično jeste povećan broj saobraćajnih nezgoda s poginulim licima u prethodne dve godine. Iako svakodnevno na teritoriju Pančeva i okoline šaljemo „presretače”, to jest vozila sa specijalnim uređajima za utvrđivanje prekršaja, nažalost, mnogo je nezgoda gde nismo imali drugog učesnika u saobraćaju, a imamo izletanja s puteva. Putevi su takvi da određeni vozači ne poštuju saobraćajne propise, odnosno ograničenja brzine i onda je to jedan od glavnih uzročnika nezgoda s poginulim licima. Na području Policijske uprave u Pančevu pojačaćemo naše prisustvo na kritičnim deonicama, „crnim tačkama”, kao i sve naše aktivnosti da bismo unapredili stanje bezbednosti kroz savremene metode, a to su kamere za detekciju brzine i za sve ostale prekršaje koje čine vozači – rekao je Slaviša Lakićević i dodao je da je jedan od najvećih problema nepropisno prevoženje dece i nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Ceo intervju s načelnikom Uprave saobraćajne policije Slavišom Lakićevićem pročitajte u broju „Pančevca” koji će izaći 4. aprila.

(Pančevac / Siniša Trajković)

