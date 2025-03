KAČAREVO: Rada Mitić volenterski uređuje šumu oko jezera

Mesna zajednica Kačarevo pohvalila je sugrađanku Radmilu Radu Mitić zbog volonterskog zalaganja baš kada je reč o ozelenjavanju SRC-a „Jezero”.

– Ona je uložila ogromnu energiju u uređenje rastinja na jezeru. Tako je

sama organizovala, uz naše dopuštenje, orezivanje zimzelenog i

listopadnog drveća – ističe predsednik Saveta Mesne zajednice Kačarevo Branko Bokun.

Rada veliki deo svog slobodnog vremena provodi na SRC-u „Jezero”, jer u tom predivnom ambijentu redovno šeta sa ćerkom Jovanom (35), koja ima autizam, a poznata je po tome što je glumila (sebe) u filmu Gorana Paskaljevića „San zimske noći”.

– Odlučila sam da se angažujem oko uređenja zelenila na jezeru ove godine, jer dosad nisam znala da to smem. Kada mi je direktor JKP-a to dozvolio, istog momenta sam se bacila na posao zato što je to naše i mi uživamo u tome tokom cele godine. Tokom februara sam radila na uređenju šume oko jezera kad god bih izašla sa ćerkom iz kuće, jer i meni odgovara da bude što duže napolju – priča ova Kačarevka.

I dok joj je ćerka šetala, Rada je izvlačila stare grane i pakovala ih, sadila bagremove i iskrojila ceo pojas borova oko jezera.

– Isto važi i za listopadno drveće, kao i za tuje, što je malo teže, jer sam morala da testerišem svaku granu. Sve te poslove sam naučila od roditelja, pa sam celog života nešto krčila. Inače, ćerka i ja volimo da se relaksiramo na jezeru, ta lokacija nam je najpogodnija, pa je velika sreća što imamo tu šumu nadohvat ruke – navodi Rada Mitić.

(Pančevac/J. Filipović)

