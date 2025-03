28 dobrovoljnih davalaca krvi u Crepaji i Debeljači

Crveni krst Kovačica u saradnji sa Zavodom za transvuziju krvi Vojvodine organizovao je dve akcije dobrovoljnog davanja krvi u Crepaji i Debeljači.

Ovu dragocenu tečnost dalo je 28 dobrovoljnih davalaca. Krv koje se sakupi na akcijama dobrovoljnog davanja potrebna je onkološkim i hematološkim bolesnicima, kao i pacijentima u hitnim stanjima. Na ovaj način produžava se životni vek i pobošljava kvalitet života obolelima istakla je dr Sara Babić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

– Što se tiče zdravstvenog aspekta, veoma je dobro davati krv. Što se tiče osnovnih stvari jeste da će davaoci ovde imati priliku da se prekontrolišu – muškarci jednom u tri meseca, žene jednom u četriti meseca, i na taj način dobiti uvid u svoje zdravstveno stanje. To je možda neki blaži zdravstveni pregled, nije toliko detaljan, ali mogudobiti uvid u funkcionisanje rada srca kao i u njihov krvni pritisak. Što se tiče pritiska, davanje krvi može povoljno uticati na snižavanje pritiska kod davaoca koji imaju blago umereno povišen pritisak. Što se tiče moralnog aspekta, one je bitan zato što se jednim davanjem krvi utiče na spašavanje čak do tri života i to je negde je to dobar razlog da ljudi daju krv, kaže dr Babić.

Prema rečima doktorke Sare Babić i dalje su deficitarne krvne grupe sa negativnim RH faktorom. Dobrovoljni davalac krvi može da bude svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina, s tim da postoje određeni uslovi koji moraju da se ispoštuju kako bi neko mogao da da krv.

(Pančevac/RTV Pančevo)

