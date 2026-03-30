Kako da odmah prepoznate GMO paradajz u prodavnici

Postoji efikasan i lak način da prepoznamo domaći i zdrav paradajz. Ako kupujete paradajz u pakovanju on će biti različito obeležen.

1. Označavanje i kod

GMO voće i povrće označeno je četvorocifrenim kodom , dok je organsko voće i povrće, uključujući paradajz, označeno petocifrenim kodom.

2. Početni kodni broj

Organsko povrće i voće je kodirano sa pet cifara, koje uvek počinju brojem 9. Genetski modifikovano (GMO) voće i povrće je kodirano sa četiri cifre i uvek počinje brojem 8, piše Krstarica.

Pored ukusa, paradajz ima i brojne zdravstvene prednosti. Bogat su izvor vitamina C , čime jačaju imunitet. Pored toga, možemo pronaći mnogo vitamina B i beta-karotena , koji smanjuje štetne efekte slobodnih radikala. Likopen (prirodni pigment koji ih čini crvenim) prisutan u paradajzu je snažan antioksidans. Smanjuje rizik od raka i kardiovaskularnih bolesti. Tokom kuvanja, sadržaj likopena u paradajzu se povećava, pa ga proizvodi od paradajza sadrže mnogo više od svežeg. Dnevnu potrebu za ovim sastojkom zadovoljiće jedan paradajz, čaša njihovog soka ili dve kašičice kečapa, ali domaćeg.

(Krstarica)

