Ljubav ih nikako neće: Znakovi Zodijaka koji imaju najviše neuspešnih veza

Ako vaše veze ne traju duže od nekoliko meseci i stalno se pitate zašto se prekidaju, čak i kada na početku sve deluje savršeno, možda odgovor leži u zvezdama.

Iako odnosi zavise od samih ljudi i njihove spremnosti da ih održe, astrologija ponekad može igrati značajnu ulogu.

Ovi horoskopski znakovi imaju najviše neuspeha u ljubavi i teško ostvaruju stabilne veze.

Rak

Rakovima je izuzetno teško da održe vezu. Bez obzira na to koliko truda ulože, njihove veze često ne uspevaju. Nije da ne žele da im ljubavni odnosi funkcionišu, već im se čini da im nikada ništa nije dovoljno – kao da uvek nešto fali.

Devica

Device se takođe često suočavaju s neuspelim vezama. Razlog za to leži u njihovoj potrebi za savršenstvom u ljubavi. Čim primete i najmanju grešku kod partnera, gube interesovanje. Osim toga, sklone su da pomešaju privlačnost sa ljubavlju, što ih neretko dovodi do razočaranja.

Bik

Bikovi prolaze kroz mnoge raskide tokom života. Iako u vezi daju sve od sebe, njihovi partneri često očekuju još više. Bez obzira na trud koji ulažu, druga strana ih ne doživljava kao dovoljno dobre, zbog čega odnosi često pucaju.

Škorpija

Škorpije donose odluke o ljubavi i vezama impulsivno, bez previše razmišljanja. Nakon nekoliko meseci mogu početi da osećaju nezadovoljstvo, tražeći mane u partneru ili vezi. Često poveruju da zaslužuju nešto bolje, zbog čega stalno tragaju za savršenim odnosom, ali im ta potraga donosi samo nove neuspehe, piše Pinkvilla.

(24sedam)

