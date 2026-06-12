Objavljen raspored Superlige: Železničar otvara sezonu protiv Nišlija, Zvezda u Pančevu sredinom avgusta

PANČEVO – Fudbalski klub Železničar saznao je kompletan raspored mečeva za predstojeću sezonu 2026/2027. elitne Superlige Srbije. Pančevci će novu prvenstvenu trku započeti pred svojim navijačima 18. jula, kada na stadion „Mladost“ stiže ekipa Radničkog iz Niša, nakon čega u drugom kolu sledi gostovanje imenjaku u Kragujevcu.

U trećoj rundi Železničar dočekuje lučansku Mladost, a potom gostuje OFK Beogradu. Prvi veliki spektakl na pančevačkom stadionu zakazan je za peto kolo, 15. avgusta, kada u Pančevo stiže aktuelni šampion Crvena zvezda.

Okretanje Partizanu u oktobru i raspored do zimske pauze

Nakon duela sa crveno-belima, Pančevci u šestom kolu gostuju Vojvodini, a u sedmoj rundi čekaju Radnik. Sledi serija mečeva: gostovanje Novom Pazaru, utakmice sa Mačvom i Čukaričkim kod kuće, kao i duel sa Zemunom na strani. Još jedan fudbalski praznik u Pančevu zakazan je za 17. oktobar, kada u okviru 12. kola gostuje ekipa Partizana.

Prvi krug šampionata Železničar zatvara gostovanjem ekipi IMT-a. Do kraja kalendarske godine odigraće se još pet kola drugog kruga (protiv Radničkog iz Niša, Radničkog iz Kragujevca, Mladosti iz Lučana i OFK Beograda), dok je poslednji meč u 2026. godini zakazan za 6. decembar, kada Pančevci gostuju Crvenoj zvezdi.

Prolećni deo i borba za plej-of

Nakon zimske pauze, prolećni deo šampionata startuje 6. februara 2027. godine utakmicom 19. kola protiv Vojvodine na domaćem terenu. Preliminarni, ligaški deo sezone završava se 3. aprila utakmicom protiv IMT-a, nakon čega će takmičenje biti podeljeno na plej-of i plej-aut fazu.

(Pančevac)