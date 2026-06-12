Istorijski uspeh naših lekara: Trinaestogodišnjaku prvi put ugrađeno veštačko srce!

Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji trinaestogodišnjem pacijentu iz Sarajeva. Lekari ističu da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije.

Trinaestogodišnji dečak, kojem je zbog teškog oboljenja srca ugrađeno veštačko srce, dobro se oporavlja, a lekari poručuju da mu je ovom intervencijom produžen život i pružena prilika da dočeka transplantaciju srca, koja mu je neophodna.

Zahvat su zajednički izveli stručnjaci Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, a prema rečima kardiohirurga dr Saše Borovića, ovakve procedure sprovode samo retki centri u svetu. „Uspešno smo ugradili veštačko srce detetu od 13 godina. Malo je centara u svetu koji to rade. Mi smo se drznuli da pomerimo granice medicine u ovoj ustanovi i zahvaljujući zajedničkom radu i iskustvu uspeli smo da to ostvarimo“, rekao je Borović.

On je istakao da je, prema uzrastu pacijenta, reč o jednom od najređih zahvata ove vrste.

„Po veličini deteta, ovo je treći takav slučaj u svetu. Dva manja pacijenta operisana su u Sjedinjenim Američkim Državama, u vrhunskim centrima, a treći je sada urađen u Srbiji“, naveo je Borović.

Podvig malog broja svetskih centara

Iako tim sa Instituta „Dedinje“ ima veliko iskustvo u ugradnji mehaničke potpore cirkulaciji kod odraslih pacijenata, operacija kod deteta donela je brojne specifičnosti.

„Tehnički je ovo bio veliki hirurški izazov, jer je trebalo u grudni koš trinaestogodišnjeg deteta smestiti uređaj koji nije tako mali. Bilo je potrebno pronaći optimalan hirurški pristup, a zatim i prilagoditi anesteziju i lečenje u intenzivnoj nezi“, objasnio je Borović.

Kardiohirurg Instituta za majku i dete dr Ivan Dizdarević kaže da je upravo veličina uređaja predstavljala najveću nepoznanicu. „Straha nije bilo. Doktor Borović je jedan od najiskusnijih u ovoj oblasti i verovali smo njegovoj proceni. Ono što nas je najviše brinulo bilo je da li će aparat uopšte moći da stane u tako mali grudni koš“, rekao je Dizdarević.

Kako je naveo, lekari su danima tražili najbolje rešenje.

„Tri dana smo vodili zajedničku borbu da sve tehnički uklopimo. Na kraju je sve lepo stalo na svoje mesto. Dečak se oporavlja, a svi smo zadovoljni kako za sada teče postoperativni tok. Kada se radi sa dobrim timom, nema mnogo mesta za strah“, poručio je Dizdarević.

On je podsetio da je pacijent neposredno pre operacije doživeo naglo pogoršanje zdravstvenog stanja i kardiogeni šok, zbog čega je bilo neophodno hitno priključivanje na ECMO sistem, što je dodatno usložilo čitav postupak.

Timski rad ključ uspeha – mehanička potpora most do transplantacije

Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta prof. dr Vladislav Vukomanović istakao je da ova ustanova već decenijama predstavlja regionalni centar za lečenje urođenih srčanih mana i srčane slabosti kod dece, kao i da saradnja sa Institutom „Dedinje“ otvara novo poglavlje u pedijatrijskoj kardiohirurgiji.

„Zahvaljujući kolegama sa Dedinja, pre svega profesoru Boroviću, podižemo pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu na vrhunski nivo. Implantacija ovakvih uređaja, odnosno mehaničke potpore cirkulaciji, nešto je što je novo na ovim prostorima i u regionu“, naglasio je Vukomanović.

On je podsetio da je pacijent iz Sarajeva i da ova ustanova već dugi niz godina pomaže ne samo deci iz Srbije, već i pacijentima iz čitavog regiona. „Tim je najvažniji. Upravo timski rad omogućava da napredujemo i da deci pružamo sve bolju zdravstvenu zaštitu. Potrebno je da i dalje razvijamo sistem, od ECMO podrške do ugradnje mehaničke potpore, ali već sada imamo značajno iskustvo i mislim da smo na dobrom putu“, rekao je Vukomanović.

Lekari naglašavaju da veštačko srce ne predstavlja konačno rešenje, već „most“ do transplantacije, koja će biti neophodna kada se pojavi odgovarajući donor.

„Veoma je važno što je mehanička potpora na vreme obezbeđena. Ona može da traje od nekoliko meseci do nekoliko godina, tako da se nadamo da će naš mali pacijent uspešno dočekati transplantaciju srca“, istakao je Vukomanović.

U ovom složenom poduhvatu, pored kardiohirurga i kardiologa, učestvovali su anesteziolozi, lekari intenzivne nege i medicinske sestre, čija je uloga, kako ističu sagovornici, bila od presudnog značaja.

Najvažnija vest, poručuju lekari, jeste da se dečak trenutno dobro oporavlja, a da je zahvaljujući zajedničkom radu i znanju domaćih stručnjaka dobio novu šansu za život.

(Pančevac/RTS)