ED PANČEVO: Isključenja struje za petak, 17. april

Zbog planiranih radova na elektro mreži bez struje u petak 17.aprila deo Južnog Banata.

Kovin

10:00 – 13:00

Petra Drapšina od Đure Jakšića do kraja, Đure Jakšića od Petra Drapšina do broja 25, Cara Lazara od Zmaj Jovine do Cvetne, Cvetna – cela ulica, Svetog Save od Petra Drapšina do Zmaj Jovine, Vuka Karadžića od Petra Drapšina do Koče Anđelkovića, Šekspirova od Petra Drapšina do broja 39.

08:30 – 09:30

Pančevo: Ružina od Oslobođenja do Trg Đ.Jakšića, Trg Đ.Jakšića, Oslobođenja od Ružine do K.M.Obrenovića.

09:00 – 13:00

Sefkerin: Ž.Zrenjanina od Radničke ka Tamiškoj, Oslobođenja od N.Fronta do JNA

Vršac

08:30 – 10:00

Miloša Crnjanskog 3-35, 2-38, Vladimira Stojšina 16-38, 13-35, Sime Gvozdenova, Nikolaja Popesku, B. Ćopića, P. Kočića, Bore Stankovića, D ejana Brankova 32-36, Stovarište Varnica, Čuvarnica pruge na Margitskom putu.

10:30 – 12:00

Bore Kostića 4, 1-5, H.Veljka 31a-67, 42a-78, Vojvode Putnika 1-25, 2-36, Margitska 2-32, 1a-23, F. Višnjića 66-76, 53-57, Jelene Varijaški, Vladimira Stojšina 2-12, 1a-11, Dejana Brankova 1-33, 37-43, 2-30, Žive Jovanovića 49b, 51, Starine Novaka 12a-20, 15a-41, Laze Nančića 78.

12:30 – 14:00

Ljutice Bogdana, Bore Kostića 6-34, 7-41, Starine Novaka 2a-12, 1-35, S. Miletića 94-102, 95-109, Laze Nančića 86a-102, 77-87, Kosovska, Jezerska 6-38, 1-23, Savska 1, Avalska 1 i 2, Borislava Jovanovića 12-16 i 9, Vojvode Putnika 36.

