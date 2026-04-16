JKP Grejanje: Formalno završena sezona u Pančevu

Iako je grejna sezona u Pančevu formalno završena, radijatori u stanovima Pančevaca neće ostati potpuno hladni. Javno komunalno preduzeće „Grejanje“ saopštilo je da će sistem ostati u stanju pripravnosti sve do početka maja, prilagođavajući rad spoljnim temperaturama, javlja RTV Pančevo.

Prema rečima Predraga Živkovića, direktora JKP „Grejanje“, toplane će u narednom periodu raditi u jutarnjim satima ukoliko bude potrebe. Ipak, s obzirom na to da je za sledeću nedelju najavljeno značajno zahlađenje praćeno kišom i vetrom, obe gradske toplane biće aktivne i tokom dana i u večernjim satima kako bi se održao komfor u domovima korisnika.

„Toplane će raditi u zavisnosti od vremenskih prilika, a naredne sedmice, kada se očekuju lošiji vremenski uslovi, sistem će raditi u punom kapacitetu i tokom dana“, potvrdio je Živković.

Nakon potpunog prestanka rada sistema, što se očekuje početkom maja, JKP „Grejanje“ odmah kreće u redovan godišnji remont. Planirani radovi na mreži i postrojenjima sprovodiće se tokom celog leta kako bi sistem bio potpuno spreman i pouzdan za početak nove grejne sezone u oktobru 2026. godine.

