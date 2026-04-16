POLEN U PANČEVU: Breza i vrbe i dalje vladaju

U nedelji od 6. do 12. aprila u vazduhu Pančeva detektovane su visoke koncentracije polena breze i vrbe, istaknuto je u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu prognozirano je smanjenje koncentracija polena čempresa, dok se očekuje da rastu koncentracije polena javora, graba, jasena, oraha, duda, platana, trava i hrasta, a ostale vrste polena će biti u stagnaciji.

Osobe koje su osetljive na polen drveća treba blagovremeno da se konsultuju sa lekarom u vezi prevencije i terapije i da boravak na otvorenom planiraju u skladu sa prognozom prisustva alergenog polena u vazduhu, savetuje prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje.

Za 15. kalendarsku sedmicu u godini karakteristične su visoke koncentracije polena vrba i breza, što se pokazalo i ove godine. Boje označavaju koncentracije polenovih zrna u kubnom metru na dnevnom nivou, pa se takvo označavanje prenosi i na nedeljni nivo. Žuta boja označava koncentraciju od 61 do 100, a crvena iznad 100 polenovih zrna u kubnom metru vazduha. Ambroziji, kao korovu koji izaziva posebno jake reakcije, dodeljeni su i posebni merni opsezi, pa zelena označava broj polenovih zrna do 30, a žuta od 30 do 100.

POLEN U PANČEVU: Breza i vrba napadaju