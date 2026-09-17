Pančevo Servisne informacije

Tretman suzbijanja larvi komaraca od 21. septembra u Pančevu

19:00

17.09.2026

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Foto: Pixabay

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. započeće tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Pančeva od 21. septembra 2026. godine.

Tretman će se izvršiti na vodenim recipijentima (kanali, bare, rečni izlivi). Suzbijanje larvi komaraca nije opasno za pčele i ostale žive organizme.

(RTV Pančevo)

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