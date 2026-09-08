Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u saobraćajnoj nezgodi

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09:08
08.09.2026
PANČEVO – Na uglu ulica Svetog Save i Jove Maksina, povređena je jedna osoba u saobraćajnom udesu. Zbog povrede grudnog koša prevezena je do hirurga.
Lekari Hitne pomoći su imali tri intervencije na javnim mestima.
U toku dana obavljeno je 18 transporta van grada, dok je 6 pacijenata zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 42 pacijenata, među kojima je bilo i desetoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
Na terenu je obavljeno i 15 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.
(Pančevac)