Hitna pomoć: Jedna osoba povređena u saobraćajnoj nezgodi

PANČEVO – Na uglu ulica Svetog Save i Jove Maksina, povređena je jedna osoba u saobraćajnom udesu. Zbog povrede grudnog koša prevezena je do hirurga.

Lekari Hitne pomoći su imali tri intervencije na javnim mestima.

U toku dana obavljeno je 18 transporta van grada, dok je 6 pacijenata zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 42 pacijenata, među kojima je bilo i desetoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Na terenu je obavljeno i 15 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.

(Pančevac)