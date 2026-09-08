Servisne informacije

Kovin će ovog jutra ostati bez vode zbog intervencije na vodovodnoj mreži

08:44

08.09.2026

Podeli vest:

Foto: Pixabay

Zbog neodložne intervencije na vodovodnoj mreži, od 9.30 sati biće obustavljeno vodosnabdevanje na teritoriji Kovina, saopštili su iz opštine.

Prema najavama JP „Kovinski komunalac“, radovi bi trebalo da traju najduže tri sata, nakon čega se očekuje normalizacija vodosnabdevanja.

Građani se mole za razumevanje i strpljenje.

(Opština Kovin)

Tagovi

intervencija JP Kovinski Komunalac Kovin voda

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.