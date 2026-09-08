Kovin će ovog jutra ostati bez vode zbog intervencije na vodovodnoj mreži

Zbog neodložne intervencije na vodovodnoj mreži, od 9.30 sati biće obustavljeno vodosnabdevanje na teritoriji Kovina, saopštili su iz opštine.

Prema najavama JP „Kovinski komunalac“, radovi bi trebalo da traju najduže tri sata, nakon čega se očekuje normalizacija vodosnabdevanja.

Građani se mole za razumevanje i strpljenje.

(Opština Kovin)