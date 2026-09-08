Jak zemljotres jutros pogodio Albaniju: Osetio se i u Srbiji

Zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je jutros oblast Albanije. Epicentar je bio blizu Nacionalnog parka Prespa.

Zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je jutros u 5.40 časova na teritoriji Albanije, objavio je Republički republički seizmološki zavod Srbije.

Epicentar potresa lociran je u blizini Nacionalnog parka Prespa, a prema prvim informacijama, nakon potresa nema izveštaja o povređenim licima niti o materijalnoj šteti.

Kako se navodi na EMSC zemljotres se, osim u Albaniji, osetio u Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Srbiji.

„Baš se jako osetilo“, napisao je jedan čovek iz Prištine.

„Negde u šumi, između područja Prespe i Korče, probudilo nas je iz sna“, „Bili smo na spavanju. Jako nas je zatreslo“, „Osetilo se jako i trajalo je prilično dugo… užas na osmom spratu“, „Baš se jako osetio i prilično dugo je trajao… Bilo je jezivo na osmom spratu“, „Kakav je ovo zemljotres, u ovo doba“, samo su neki od komentara ljudi na sajtu EMSC.

(Blic)