Poziv volonterima za Festival mentalnog zdravlja u Pančevu

PANČEVO – Zavod za javno zdravlje Pančevo uputio je javni poziv svim zainteresovanim sugrađanima starijim od 16 godina da se prijave za volontiranje na predstojećem Festivalu mentalnog zdravlja, koji će se održati u oktobru ove godine. Ovo je prilika za mlade i sve zainteresovane da steknu vredno iskustvo u organizaciji velikih društvenih manifestacija i doprinesu podizanju svesti o važnosti mentalne higijene.

Festival mentalnog zdravlja biće održan od 10. do 20. oktobra 2026. godine u Pančevu, Novom Sadu i nekoliko drugih gradova u Srbiji. Tema ovogodišnjeg festivala je „Sloboda, sigurnost i mentalno zdravlje“, dok slogan glasi „Sigurni u nesigurnom svetu“.

Zaduženja i uloga volontera na festivalu

Krovna organizacija manifestacije je Institut za javno zdravlje Vojvodine, dok Festival u Pančevu organizuje lokalni Zavod za javno zdravlje na više lokacija u gradu, u saradnji sa partnerskim organizacijama.

Izabrani volonteri biće deo dinamičnog tima, a svoj doprinos realizaciji programa mogu dati kroz sledeće aktivnosti:

Pružanje tehničke podrške organizacijama tokom održavanja tribina i radionica

Učestvovanje u kreiranju kreativnog sadržaja za digitalne platforme

Vođenje i administracija zvaničnih naloga na društvenim mrežama

Fotografisanje i video-snimanje svih festivalskih događaja

Rokovi i način prijavljivanja

Zainteresovani sugrađani koji žele da se priključe organizacionom timu mogu da se prijave isključivo putem onlajn formulara na zvaničnim kanalima Zavoda.

Vremenski okviri za selekciju su sledeći:

20. septembar 2026. godine – Krajnji rok za podnošenje onlajn prijava.

25. septembar 2026. godine – Rok do kojeg će odabrani volonteri biti obavešteni o prihvatanju prijave.

Učešće u ovom projektu nudi priliku za učenje, umrežavanje sa stručnjacima iz oblasti psihologije i medicine, kao i sticanje potvrde o volontiranju koja može biti korisna u daljem školovanju ili karijeri.

(Pančevac)