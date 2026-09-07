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Deo Vojlovice ostao bez vode zbog havarije na vodovodnoj mreži

09:51

07.09.2026

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Foto: JKP Vodovod

Zbog havarije na vodovodnoj mreži, bez vode je ostao deo naselja Vojlovica.

Bez vode su sledeće ulice: Janošikova ulica, od Grobljanske do Dobrovoljačke;
Janošikova ulica, od 7. jula do Janka Čmelika; Poljska ulica, od Svetozara Markovića do Bratstva jedinstva; Ulica Bratstva jedinstva, od Boračke do Poljske.

Sanacija havarije je u toku, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se
po završetku radova.

Mole se potrošači za razumevanje i strpljenje.

Tagovi

havarija naselje ulice voda Vojlovica

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