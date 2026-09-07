Zvezdana prognoza: Nedeljni horoskop od 7. do 14. avgusta

Ovan

❤️ Ljubav: Tokom ove nedelje osećate potrebu za avanturom. Slobodni Ovnovi mogu ući u strastvenu, ali kratkotrajnu romansu, dok zauzeti moraju da paze da partneru ne nametnu preveliku kontrolu.

💼 Posao: Finansijski segment zahteva oprez. Pojaviće se neočekivani troškovi vezani za dom ili automobil, pa odložite veće kupovine.

🍏 Zdravlje: Moguće su prolazne glavobolje usled stresa. Smanjite unos kofeina.

📌 Savet: Izbrojte do deset pre nego što odreagujete na provokaciju kolega.

Bik

❤️ Ljubav: Harmonija ulazi u vaš partnerski život. Ovo je idealan period za duboke razgovore koji rešavaju stare nesuglasice. Slobodni Bikovi preko prijatelja upoznaju stabilnu osobu.

💼 Posao: Vaša upornost se isplaćuje. Možete očekivati povoljne vesti o povišici ili uspešno sklapanje ugovora koji ste dugo čekali.

🍏 Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi. Obratite pažnju na ishranu i unosite više tečnosti.

📌 Savet: Nemojte se tvrdoglavo držati starih metoda ako vam se nudi lakši put.

Blizanci

❤️ Ljubav: Komunikacija sa partnerom može biti napeta sredinom nedelje zbog nesporazuma u porukama. Slobodni Blizanci će biti rastrzani između dve zanimljive osobe.

💼 Posao: Fokusirajte se na završavanje započetih projekata. Nije vreme za pokretanje potpuno novih ideja jer vam fali nekoliko ključnih informacija.

🍏 Zdravlje: Pad energije krajem nedelje. Obezbedite sebi bar 8 sati sna.

📌 Savet: Zapišite važne obaveze kako ne biste zaboravili bitne rokove.

Rak

❤️ Ljubav: Emocije su vam pojačane i lako vas je povrediti. Zauzeti Rakovi traže više pažnje od partnera, dok slobodni žale za prošlošću. Okrenite se budućnosti.

💼 Posao: Odlična nedelja za timski rad i saradnju. Vaše ideje će naići na odobravanje nadređenih, a moguća je i pomoć uticajne osobe.

🍏 Zdravlje: Osetljiv stomak. Izbegavajte prezačinjenu i tešku hranu.

📌 Savet: Postavite jasne granice ljudima koji crpe vašu emotivnu energiju.

Lav

❤️ Ljubav: Harizma vam je na vrhuncu. Zauzeti Lavovi će uneti novu strast u vezu kroz zajednički izlazak ili putovanje, dok slobodni bukvalno obaraju s nogu gde god se pojave.

💼 Posao: Samopouzdanje vam donosi prednost u pregovorima. Pravo je vreme da zatražite bolje uslove rada ili se izborite za lidersku poziciju.

🍏 Zdravlje: Puni ste snage, ali nemojte preterivati sa teškim fizičkim treninzima.

📌 Savet: Podelite uspeh sa drugima i ostanite timski igrač.

Devica

❤️ Ljubav: Skloni ste preteranom analiziranju partnerovih mana ove nedelje. Opustite se i fokusirajte se na lepe stvari kako ne biste izazvali bespotrebne svađe.

💼 Posao: Vaša preciznost je na maksimumu. Idealna je nedelja za sređivanje administracije, finasijskih knjiga ili planiranje poslovne strategije za jesen.

🍏 Zdravlje: Moguća je napetost u ramenom delu. Prijaće vam masaža.

📌 Savet: Ne morate vi da popravite baš svaku grešku koju drugi naprave.

Vaga

❤️ Ljubav: Pred vama je nedelja puna društvenih događaja. Zauzetima sledi period stabilnosti, dok slobodne Vage kroz izlaske mogu započeti flert koji obećava.

💼 Posao: Uspešno balansirate između više obaveza. Kolege vas cene jer unosite mir u radno okruženje, što vam otvara vrata za zajednički uspešan projekat.

🍏 Zdravlje: Sklonost ka prehladama. Pojačajte unos vitamina i voća.

📌 Savet: Izbegavajte donošenje radikalnih odluka dok ne sagledate sve činjenice.

Škorpija

❤️ Ljubav: Strasti i ljubomora obeležiće naredne dane. Pokušajte da kontrolišete posesivne impulse prema partneru. Slobodne Škorpije privlači neko ko je zauzet ili tajanstven.

💼 Posao: Fokusirani ste na krajnji cilj i ništa vas ne može skrenuti sa puta. Očekujte povoljan finansijski priliv ili rešenje nekog starog duga.

🍏 Zdravlje: Odlično se regenerišete, ali vam je potreban kvalitetniji odmor.

📌 Savet: Kanališite jaku energiju kroz sport ili kreativan hobi.

Strelac

❤️ Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu doživeti ljubav na prvi pogled sa osobom koja dolazi iz drugog grada ili inostranstva. Zauzeti planiraju zajednički beg za vikend.

💼 Posao: Imate osećaj da vas pravila sputavaju. Ipak, ispoštujte proceduru kako biste izbegli sukob sa autoritetima sredinom nedelje.

🍏 Zdravlje: Pripazite na kosti i zglobove prilikom kretanja.

📌 Savet: Ostanite optimistični, ali ne obećavajte stvari koje ne možete da ispunite.

Jarac

❤️ Ljubav: Delujete rezervisano, što partner može protumačiti kao nezainteresovanost. Pokažite toplinu delima, ako već ne volite da pričate o osećanjima.

💼 Posao: Vaša posvećenost poslu donosi dugoročne rezultate. Nedelja je odlična za investicije u nekretnine ili rešavanje imovinskih pitanja.

🍏 Zdravlje: Mogući su problemi sa zubima ili kožom. Posetite lekara preventivno.

📌 Savet: Dozvolite sebi malo zabave; posao može da sačeka koji sat.

Vodolija

❤️ Ljubav: Potrebno vam je više slobode i prostora za vaše hobije, što partneru može zasmetati. Kompromis je ključ uspeha ove nedelje kako biste izbegli distanciranje.

💼 Posao: Sjajan period za inovacije i rad na računarima. Ako se bavite modernim tehnologijama ili marketingom, očekujte veliki korak napred.

🍏 Zdravlje: Nervoza uzrokuje nesanicu. Izbegavajte ekrane pre spavanja.

📌 Savet: Budite otvoreni za savete starijih i iskusnijih kolega.

Ribe

❤️ Ljubav: Živite u svetu mašte, što vas može odvesti u pogrešna očekivanja od partnera. Slobodne Ribe mogu idealizovati osobu koja im šalje signale. Sledite intuiciju.

💼 Posao: Kreativni ste, ali vam fali praktičnosti. Pripazite na detalje u dokumentima i ne potpisujte ništa na brzinu bez konsultacije.

🍏 Zdravlje: Podložni ste uticaju tuđih raspoloženja. Čuvajte svoj unutrašnji mir.

📌 Savet: Spustite se na zemlju i suočite se sa realnim okolnostima.

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