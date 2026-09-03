IZAŠAO „PANČEVAC”: Idemo do trafika!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 4. septembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: Ulica Marije i Lazara Dragićevića u potpuno novom ruhu; gurmani ovih dana u Dolovu, Kačarevu i Brestovcu uživaju – špecije na sto načina; kako razmišlja kreatorka torbi Kristina Veber…

Uz to, „Pančevac” piše o tome kako su se osećali đaci prvaci u „Isidorinoj” školi gde ih je pozdravio i gradonačelnik, razvejava lažne vesti o tome da je Pančevački most dodatno oštećen, a donosi i fotoreportažu o talentovanim filmadžijama. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Kakav divan dan beše nedelja, 30. avgust. U organizaciji pančevačkog Udruženja Slovenaca „Logarska dolina”, odnosno njene kovinske podružnice, u sklopu Specijalnog rezervata i parka prirode „Kraljevac” nadomak Deliblatske peščare, deveti put je održana tradicionalna kulturno-gastronomska manifestacija „Naši slovenački specijaliteti”. Bilo je oko stotinu gostiju, čija je „baza” bila lepo uređen konak kraj zelenkasto-plavog jezera.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

Miris dolovačke štrudle širio se na pančevačkom Korzou