Više od 100 automobila očaralo posetioce na 4. Oldtajmer skupu

PANČEVO – Ispred Gradskog muzeja u Pančevu održan je četvrti po redu Oldtajmer skup, koji je na jednom mestu okupio više od stotinu besprekorno očuvanih klasičnih vozila i veliki broj zaljubljenika u automobilsku istoriju. Ova tradicionalna manifestacija ponovo je pretvorila centar grada u svojevrsnu vremensku mašinu, nudeći posetiocima priliku da izbliza pogledaju legendarne modele koji su obeležili prošli vek.

Srđan Bogavac, predsednik Mini klasik kluba Pančevo, izrazio je veliko zadovoljstvo odzivom i istakao da su na platou izloženi automobili proizvedeni pre 1990. godine. Pored domaćih izlagača iz svih krajeva Srbije, događaj su svojim prisustvom uveličali i gosti iz celog regiona, čime je nastavljena tradicija uspešne prekogranične saradnje i uzajamnih poseta kolekcionara.

Manifestacija je imala i bogat prateći program. Atmosferu su igrom i pesmom podigli članovi KUD-a „Stanko Paunović“ NIS RNP, dok je centralni deo popodneva bio rezervisan za revijalno takmičenje podeljeno u četiri atraktivne kategorije.

Stručni žiri je imao ozbiljan zadatak da izabere pobednike u sledećim nominacijama:

Najstariji automobil na skupu

Najoriginalniji automobil sa fabričkim detaljima

Vozilo koje je prešlo najveću kilometražu do Pančeva

Sa druge strane, publika je imala glavnu reč u izboru za najlepši automobil manifestacije. Organizatori su obezbedili prigodne pehare i nagrade za sve pobednike, ali nisu zaboravili ni posetioce, za koje je takođe priređena posebna nagradna igra.

Uspešnu organizaciju ovogodišnjeg automobilskog spektakla potpisuje lokalni Mini klasik klub Pančevo, uz snažnu podršku i pokroviteljstvo Turističke organizacije Pančevo.