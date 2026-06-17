Učenici OŠ „Sveti Sava” šampioni Malih olimpijskih igara

Učenici prvog razreda Osnovne škole „Sveti Sava” iz Pančeva ostvarili su istorijski uspeh osvojivši prvo mesto na republičkom finalu „Malih olimpijskih igara” Saveza za školski sport Srbije, koje je održano početkom juna u Kragujevcu. U konkurenciji najboljih škola iz cele zemlje, pančevački prvaci su na zabavnom poligonu demonstrirali vrhunsku spretnost, brzinu i timski duh, zasluženo se okitivši zlatnim medaljama, prenosi RTV Pančevo.

Ideja o formiranju šampionskog tima potekla je od učiteljica Dejane Maksimović Gunić i Bogdanke Galović. One su u ovoj generaciji prepoznale ogroman potencijal i sastavile ekipu od 12 članova – šest dečaka i šest devojčica. Ekipa je već na prvom lokalnom takmičenju dominantno zauzela prvo mesto, što je mladim sportistima dalo vetar u leđa i dodatni motiv da bez poraza stignu do samog vrha i titule državnog prvaka.

Direktor OŠ „Sveti Sava”, Ivan Veličković, istakao je da je osvajanje republičkog zlata ogroman uspeh i velika čast za samu školu i grad Pančevo. Tradicionalne „Male olimpijske igre”, koje organizuje Savez za školski sport Srbije, namenjene su đacima od prvog do četvrtog razreda sa ciljem promocije zdravog života i motoričkih veština kroz poligone svestranosti. Zlatni prvaci iz Pančeva već kuju planove za budućnost; sledeće godine, kao učenici drugog razreda, takmičiće se na zahtevnijem poligonu sa jasnim ciljem – da odbrane titulu i potvrde da su najbolji u Srbiji.

(Pančevac/RTV Pančevo)