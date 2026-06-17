Američki OFAC produžio MOL-u licencu za pregovore o kupovini NIS-a do 1. jula

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD (OFAK) produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula, saznaje Tanjug.

Američki OFAK je u utorak produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, takođe do 1. jula.

Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte. Prethodne licence – operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je u utorak Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gaspromnjeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC.

Ugovorom se predviđa da Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija.

(Tanjug)