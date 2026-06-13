Grad Pančevo nastavlja muzički spektakl: Sinoć nastupala Teodora Džehverović, večeras Aleksandra Mladenović

Plato ispred zgrade Gradske uprave juče je bio toliko ispunjen da pikavac nije imao gde da padne: hiljade posetilaca uživale su u koncertu Teodore Džehverović, zahvaljujući Gradu Pančevu i drugim organizatorima.

Ovaj muzički spektakl, koji je lokalna samouprava poklonila svojim građanima u okviru manifestacije Pančevo Wine Weekend , privukao je i ogroman broj gostiju sa strane.

Od prvih taktova pa sve do samog kraja nastupa, publika je pevala uglas najveće hitove popularne pevačice, stvarajući energiju koja će se dugo pamtiti. Emocije, osmesi i sjajna atmosfera obeležili su veče u kojem su zajedno uživale brojne generacije.

Teodora je pokazala zašto važi za jednu od najpopularnijih izvođačica mlađe generacije, dok je Pančevo potvrdilo da zna kako da organizuje događaje koji okupljaju veliki broj ljudi i stvaraju uspomene za pamćenje. Koncert Teodore Džehverović će, sto posto, ostati jedan od najupečatljivijih trenutaka leta u Pančevu.

Večeras se na gradskom trgu takođe očekuje sjajna atmosfera, jer će pančevačka publika moći da skače u ritmu Aleksandre Mladenović.