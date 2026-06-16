Hapšenje u Pančevu: Godinu dana obijao kuće i krao nakit, policija mu u stanu našla i drogu

PANČEVO – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, rasvetlili su više teških krađa i uhapsili M. S. (1989) zbog sumnje da je izvršio ova krivična dela, navodi se u saopštenju.

Sumnja se da je M. S. tokom proteklih godinu dana koristio odsustvo vlasnika kako bi obijao vrata i prozore na stambenim objektima. Nakon premetačine kuća i stanova, osumnjičeni je krao novac, nakit i tehničku robu.

U stanu pronađeni ukradeni predmeti i psihoaktivne tablete

Policija je pretresom stana koji osumnjičeni koristi pronašla predmete za koje se sumnja da potiču iz ovih krađa. Pored ukradenih stvari, kako se navodi, policijski službenici su pronašli i tablete koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, a za koje M. S. nije posedovao adekvatnu medicinsku dokumentaciju.

Zbog toga će protiv njega biti podneta i krivična prijava za nedozvoljeno držanje opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Pančevu, dodaje se u saopštenje.

(Pančevac)