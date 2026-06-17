Osmaci polažu test iz izbornog predmeta – evo kako testiranje protiče u novosadskim školama

Učenici osmog razreda osnovnih škola širom Srbije danas polažu treći i poslednji test u okviru završnog ispita, odnosno male mature.

Polaganje je počelo u 9 časova i traje do 11 časova, a osmaci su imali mogućnost da biraju između pet predmeta – geografije, biologije, istorije, fizike i hemije.

Prema podacima Ministarstva prosvete, najveći broj učenika opredelio se za geografiju, zatim biologiju, istoriju, fiziku i hemiju.

I u novosadskim osnovnim školama završni ispit protiče bez problema. Direktorka Osnovne škole „Branko Radičević“ u Novom Sadu, Suzana Marić, istakla je da je organizacija ispita protekla uredno.

-Bez ikakvih problema učenici su pristupili završnom ispitu. Danas se odrađuje završni ispit – treći test koji se sastoji od ukupno pet predmeta po izboru. Nadam se da će biti sve u redu, kao i prethodna dva dana. Vreme nas je poslužilo, nisu bile velike vrućine kao prethodnih godina – rekla je Marić.

Učenici su bili u obavezi da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, dok je onima koji zakasne omogućen ulazak najkasnije do 9.30, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za izradu testa.

Mala matura počela je testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, dok su juče osmaci rešavali zadatke iz matematike. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković ocenio je da su prva dva dana završnog ispita protekla regularno i bez poteškoća.

Završni ispit ove godine polaže oko 64.000 učenika, a rezultati će, uz uspeh ostvaren tokom šestog, sedmog i osmog razreda, biti ključni za upis u srednje škole. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, dok su konačni rezultati predviđeni za 22. jun.

Za upis u srednje škole učenici mogu da ostvare najviše 100 bodova – do 60 na osnovu školskog uspeha i do 40 bodova na završnom ispitu. Nakon objavljivanja konačnih rezultata, sledi popunjavanje lista želja i raspoređivanje učenika po srednjim školama krajem juna.

(nsuzivo.rs)