Pančevo postaje „Urbana džungla“: Kompletan vodič kroz muzički i karnevalski program

Pančevo ovog vikenda postaje prestonica ulične zabave, plesa i neverovatne energije. Tradicionalni Internacionalni karneval Pančevo 2026 donosi spektakularan dvodnevni program pod uzbudljivim sloganom „Urban Jungle“. Ova manifestacija, koja godinama unazad privlači desetine hiljada posetilaca, ove godine obećava najdinamičniji provod do sada, uz nezaboravan vizuelni doživljaj i izuzetno bogat muzički repertoar na čak 11 festivalskih bina i lokacija širom grada.

Glavni karnevalski defile (Subota, 20. jun)

Centralni i najiščekivaniji događaj celog festivala je Međunarodna karnevalska povorka koja se održava u subotu, 20. juna. Ulice Pančeva preplaviće maštoviti kostimi, originalni performansi i pozitivna energija učesnika iz celog sveta.

Vreme početka: 19:30 časova

Glavna tačka: Predstavljanje karnevalskih grupa i ekskluzivni Brasil Samba Show – Plato ispred Opštine (Trg Kralja Petra I).

Ruta povorke: Povorka kreće od platoa ispred zgrade Gradske uprave, prolazi pored gradskog parka i završava se u Zmaj Jovinoj ulici.

DETALJAN MUZIČKI PROGRAM PO LOKACIJAMA (19. I 20. JUN)

Zabava je podeljena na tematske bine i zone koje pokrivaju sve muzičke ukuse, od elektronske muzike i roka, do tamburaša:

Zona: Trg Kralja Petra I

Plato ispred Opštine:Subota, 20. jun (19:30): Predstavljanje karnevalskih grupa i Brasil Samba Show.

Hedonist Carnival Stage:Petak, 19. jun (od 21:00): DJ Minja

Subota, 20. jun: DJ Minja (21:00) | Sava Grubić & Dragica Zlatić (22:00)

Forma Carnival Stage:Petak, 19. jun (21:30 – 03:00): Quart Core Band

Subota, 20. jun (od 21:30): Trijumf Bend

Štab Pogon DJ Stage:Petak, 19. jun (21:00 – 03:00): DJ Carnival Night

Subota, 20. jun (21:00 – 03:00): DJ Carnival Night

Coffee Shop Center:Subota, 20. jun (od 22:00): DJ Zlaja

View this post on Instagram A post shared by Karneval Pančevo (@karnevalpancevo)

Zona: Trg Mučenika 1

Babis Groovie Stage:Petak, 19. jun (od 21:00): DJ Marko Abramović | DJ Stefan Jović

Subota, 20. jun (od 21:00): DJ Svemipotaman sa gostima

Bajka 013:Petak, 19. jun (od 21:30): Bend Bolesna Štenad

Subota, 20. jun (od 21:00): Bend Instant Karma

Konoba 32:19. i 20. jun (od 21:00): Tamburaško veče

Ostale gradske lokacije

Amareto Carnival Stage (Njegoševa ulica):Petak, 19. jun (21:00 – 03:00): DJ Toni | Polumrak Bend

Subota, 20. jun (21:00 – 03:00): Quart Core Band | Sax ‘N’ Groove Band

Kulišić (Sokače):Petak, 19. jun (od 21:00): DJ Shoneri

Subota, 20. jun: Paganini Bend (19:00 – 22:00) | Čola Night (od 22:00)

Voz DJ Stage (Stara železnička):Petak, 19. jun (od 20:00): DJ Mace All Night Long | Jägermeister Theme Fest

Subota, 20. jun: DJ Marsey & Pape Back 2 Back (18:00 – 21:00) | DJ Vesa (21:00 – 00:00) | DJ Tondža (00:00 – 03:00)

Dilemma (Vojvode Radomira Putnika):Subota, 20. jun (od 21:00): DJ Neon Selection

Pripremite svoje maske, prepustite se divljem ritmu „Urbane džungle“ i budite deo najvećeg uličnog spektakla u regionu!

(Pančevac/S.L)