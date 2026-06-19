Pančevo postaje „Urbana džungla“: Kompletan vodič kroz muzički i karnevalski program
Pančevo ovog vikenda postaje prestonica ulične zabave, plesa i neverovatne energije. Tradicionalni Internacionalni karneval Pančevo 2026 donosi spektakularan dvodnevni program pod uzbudljivim sloganom „Urban Jungle“. Ova manifestacija, koja godinama unazad privlači desetine hiljada posetilaca, ove godine obećava najdinamičniji provod do sada, uz nezaboravan vizuelni doživljaj i izuzetno bogat muzički repertoar na čak 11 festivalskih bina i lokacija širom grada.
Glavni karnevalski defile (Subota, 20. jun)
Centralni i najiščekivaniji događaj celog festivala je Međunarodna karnevalska povorka koja se održava u subotu, 20. juna. Ulice Pančeva preplaviće maštoviti kostimi, originalni performansi i pozitivna energija učesnika iz celog sveta.
Vreme početka: 19:30 časova
Glavna tačka: Predstavljanje karnevalskih grupa i ekskluzivni Brasil Samba Show – Plato ispred Opštine (Trg Kralja Petra I).
Ruta povorke: Povorka kreće od platoa ispred zgrade Gradske uprave, prolazi pored gradskog parka i završava se u Zmaj Jovinoj ulici.
DETALJAN MUZIČKI PROGRAM PO LOKACIJAMA (19. I 20. JUN)
Zabava je podeljena na tematske bine i zone koje pokrivaju sve muzičke ukuse, od elektronske muzike i roka, do tamburaša:
Zona: Trg Kralja Petra I
Plato ispred Opštine:Subota, 20. jun (19:30): Predstavljanje karnevalskih grupa i Brasil Samba Show.
Hedonist Carnival Stage:Petak, 19. jun (od 21:00): DJ Minja
Subota, 20. jun: DJ Minja (21:00) | Sava Grubić & Dragica Zlatić (22:00)
Forma Carnival Stage:Petak, 19. jun (21:30 – 03:00): Quart Core Band
Subota, 20. jun (od 21:30): Trijumf Bend
Štab Pogon DJ Stage:Petak, 19. jun (21:00 – 03:00): DJ Carnival Night
Subota, 20. jun (21:00 – 03:00): DJ Carnival Night
Coffee Shop Center:Subota, 20. jun (od 22:00): DJ Zlaja
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Zona: Trg Mučenika 1
Babis Groovie Stage:Petak, 19. jun (od 21:00): DJ Marko Abramović | DJ Stefan Jović
Subota, 20. jun (od 21:00): DJ Svemipotaman sa gostima
Bajka 013:Petak, 19. jun (od 21:30): Bend Bolesna Štenad
Subota, 20. jun (od 21:00): Bend Instant Karma
Konoba 32:19. i 20. jun (od 21:00): Tamburaško veče
Ostale gradske lokacije
Amareto Carnival Stage (Njegoševa ulica):Petak, 19. jun (21:00 – 03:00): DJ Toni | Polumrak Bend
Subota, 20. jun (21:00 – 03:00): Quart Core Band | Sax ‘N’ Groove Band
Kulišić (Sokače):Petak, 19. jun (od 21:00): DJ Shoneri
Subota, 20. jun: Paganini Bend (19:00 – 22:00) | Čola Night (od 22:00)
Voz DJ Stage (Stara železnička):Petak, 19. jun (od 20:00): DJ Mace All Night Long | Jägermeister Theme Fest
Subota, 20. jun: DJ Marsey & Pape Back 2 Back (18:00 – 21:00) | DJ Vesa (21:00 – 00:00) | DJ Tondža (00:00 – 03:00)
Dilemma (Vojvode Radomira Putnika):Subota, 20. jun (od 21:00): DJ Neon Selection
Pripremite svoje maske, prepustite se divljem ritmu „Urbane džungle“ i budite deo najvećeg uličnog spektakla u regionu!
(Pančevac/S.L)