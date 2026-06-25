ED Pančevo: Isključenja struje za petak, 26. jun
18:30
25.06.2026
14:21Snimci zemljotresa u Venecueli: Zgrade se ruše, sve se trese, narod vrišti, beton pada na ljude
14:21Snimci zemljotresa u Venecueli: Zgrade se ruše, sve se trese, narod vrišti, beton pada na ljude
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 26. juna, bez struje će biti potrošači u Vršcu.
Vršac
08:30 – 10:00 – ulice: Dositejeva od br. 3-11 – Anđe Ranković stambene zgrade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/3 – Gradska kuća – Banka Inteza zgrada opštine – Rumunska crkva – Tehnika.
10:30 – 12:00 – ulice: Trg pobede br. 5-6-7 – Robna kuća – Kontinental banka – Menjačnica i kiosk kod hotela Srbija – MUP Vršac.
12:30 – 14:00 – ulice: Ozrenska, Ozrenska levo, Zlatiborska, Moravska, Gudurički put od br. 27-107, Gudurički put od br. 52-106, Lovćenska.
(Pančevac)
18:30
25.06.2026
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23.06.2026
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Na objektu Doma kulture počela je velika rekonstrukcija krova vredna 20 miliona dinara
10:00
25.06.2026