ED Pančevo: Isključenja struje za petak, 26. jun

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 26. juna, bez struje će biti potrošači u Vršcu.

Vršac

08:30 – 10:00 – ulice: Dositejeva od br. 3-11 – Anđe Ranković stambene zgrade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/3 – Gradska kuća – Banka Inteza zgrada opštine – Rumunska crkva – Tehnika.

10:30 – 12:00 – ulice: Trg pobede br. 5-6-7 – Robna kuća – Kontinental banka – Menjačnica i kiosk kod hotela Srbija – MUP Vršac.

12:30 – 14:00 – ulice: Ozrenska, Ozrenska levo, Zlatiborska, Moravska, Gudurički put od br. 27-107, Gudurički put od br. 52-106, Lovćenska.

(Pančevac)