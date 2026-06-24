Stojadinov: Dunja je heroj našeg grada

Zamenik gradonačelnika Pančeva Predrag Stojadinov priredio je prijem u Zelenom salonu zgrade Gradske uprave za Dunju Stanojević, članicu Kluba ritmičke gimnastike „Ruslana”, povodom izuzetnog uspeha koji je ostvarila na Svetskom prvenstvu za osobe s Daunovim sindromom održanom u Sofiji. Svečanom prijemu prisustvovale su Dunjina mama, sestra bliznakinja Minja i trenerka Ruslana Lucenko Petrin.

Dunja je ispisala istoriju srpske ritmičke gimnastike kao prva gimnastičarka iz Srbije registrovana u Međunarodnoj organizaciji za osobe s Daunovim sindromom i prva predstavnica naše zemlje koja je nastupila na Svetskom prvenstvu u kategoriji juniorki. Sa ovog prestižnog takmičenja vratila se s pet medalja: bronzanom medaljom u višeboju, srebrnom medaljom u finalu s trakom i s još tri bronzane medalje po rekvizitima.

Predrag Stojadinov je istakao da je reč o rezultatu koji prevazilazi sportske okvire i predstavlja ponos za ceo grad.

– U svoje lično ime i u ime Grada Pančeva upućujem iskrene čestitke Dunji na osvajanju pet medalja na Svetskom prvenstvu. Reč je o izuzetnom sportskom rezultatu i velikom uspehu za naš grad. Posebnu težinu ovom dostignuću daje činjenica da je ostvareno u veoma specifičnoj i osetljivoj kategoriji takmičenja. Dunja je pokazala izuzetnu hrabrost, odlučnost i sportski duh i postala pravi heroj našeg grada – ne krijući emocije kazao je Stojadinov.

On je podvukao da će Grad Pančevo nastaviti da pruža podršku Dunji na njenom daljem sportskom putu, kao i sportistima, sportskim klubovima i razvoju sportske infrastrukture, kako bi naši sportisti imali što bolje uslove da treniraju. Poentirao je:

– Velika zahvalnost Dunjinim roditeljima za podršku na svakom koraku, njenoj sestri, kao i trenerima koji svojim radom prepoznaju i razvijaju potencijale mladih sportista. Ponosni smo što je Dunja dostojno predstavljala Pančevo i Srbiju i uveren sam da je ovo tek početak uspeha.

Ruslana Lucenko Petrin, trener u Klubu ritmičke gimnastike „Ruslana”, istakla je da ovaj rezultat predstavlja istorijski uspeh ne samo za klub i grad već i za srpski sport.

– Na Svetskom prvenstvu u Sofiji učestvovalo je oko 500 takmičara iz 24 zemlje. Dunja je prva predstavnica Srbije u ritmičkoj gimnastici za osobe s Daunovim sindromom i ponosni smo što je upravo jedna Pančevka otvorila vrata budućim generacijama sportista. Bilo je mnogo neizvesnosti i izazova, ali je Dunja sve podnela hrabro i dostojanstveno i zasluženo osvojila pet medalja. Poverenje, strpljenje i podrška roditelja, koji su verovali u rad trenera i kluba, bili su nam dodatni podstrek da istrajemo i ostvarimo rezultate o kojima smo sanjali. Bez pomoći lokalne samouprave odlazak na Svetsko prvenstvo i ostvareni rezultati ne bi bili mogući – rekla je Ruslana Lucenko Petrin.

Dunja je prilikom susreta s novinarima bila skroz kul. Odgovarala je na pitanja, uglavnom s „da” ili „ne”, ali se nije plašila tih odraslih ljudi koji joj postavljaju pitanja. Pokazala je karakter, bila je svoja, nasmejana i srećna. Srčana. Onakva kakvi svi treba da budemo.

(Pančevac / S. T.)

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