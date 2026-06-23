Vukovci osnovnih škola krenuli na ekskurziju

Ispred Hale sportova, u 7.30 sati, okupili su se najbolji đaci osnovnih škola sa teritorije Grada Pančeva. Povod je bio veoma lep: krenuli su na ekskurziju koju Grad organizuje za vukovce.

Ovog puta obilaze se Arandjelovac, Orašac, Topola… Deca su bila veoma vesela, što se videlo po međusobnim pozdravima prilikom dolaska na plato – smejala su se i bacala međusobno koske.

Sa njima je na put krenula i mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje. Ona je pred sam polazak za medije rekla:

– Danas mi je posebno zadovoljstvo da povedem naše najuspešnije učenike – nosioce Vukove diplome, koji su svojim radom, znanjem, upornošću i odgovornošću zaslužili nagradnu ekskurziju. Njihov uspeh nije rezultat slučajnosti. Iza svakog odličnog uspeha stoje godine truda, odricanja, discipline i želje za napretkom. Zato je ova ekskurzija mnogo više od putovanja – ona je priznanje za njihov rad i podstrek da nastave da slede svoje snove i ciljeve.

Ona je dodala da je ponosna što među nama imamo mlade ljude koji svojim znanjem, ponašanjem i zalaganjem predstavljaju primer svojim vršnjacima i da veruje da će tokom ovog putovanja steći nova prijateljstva, upoznati kulturne i istorijske vrednosti naše zemlje i poneti sa sobom uspomene koje će dugo čuvati.

– Zahvalnost dugujemo i roditeljima, učiteljima i nastavnicima koji su ih podržavali na ovom putu uspeha, podsticali ih da veruju u sebe i pomagali ima da ostvare svoje potencijale. Neka im ova nagrada bude podsetnik da se trud, znanje i posvećenost uvek prepoznaju i vrednuju. Čestitam svima na izuzetnom uspehu i želim da i u budućnosti budu jednako uspešni, hrabri i istrajni – zaključila je mr Tatjana Božić.

Grad je za ovu nagradnu ekskurziju izdvojio 851.500 dinara za 131 vukovca osnovnih škola. Pored ekskurzije, vukovci i đaci generacije dobili su od grada i poklon knjige sa posvetom.

(Pančevac / S. T.)

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