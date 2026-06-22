Novi uspesi AK Panonija: Žetva medalja na letnjim „Atinskim igrama” u Vršcu

Vršac je bio domaćin tradicionalnog atletskog mitinga letnje „Atinske igre”, koji je okupio preko 200 takmičara iz zemlje i susedne Rumunije. Atletski klub „Atina” iz Vršca, uz podršku Grada i Sportskog saveza, podigao je organizaciju na vrhunski nivo uvođenjem elektronskog merenja rezultata, a atletičari pančevačke „Panonije” briljirali su na stazi i terenu.

Prva odličja i sjajne plasmane doneli su najmlađi. Stefan Topalović je u izuzetno jakoj konkurenciji zauzeo četvrto mesto na 50 metara, pobedivši u svojoj kvalifikacionoj grupi. Ivana Javor (2014) priredila je sjajno iznenađenje osvajanjem bronzane medalje u bacanju vorteksa, dok je Minja Althajm dominirao u sprinterskim disciplinama, osvojivši dva zlata u trkama na 60 i 200 metara.

Uspeh su nastavili stariji takmičari. Anđela Stefanović potvrdila je status jedne od najbržih pionirki u zemlji osvajanjem srebra na 100 metara. U juniorskoj konkurenciji na istoj deonici, Vladimir Mirkov se okitio bronzom. Nevena Cvetković je iz trke u trku u sve boljoj formi, što je dokazala novim ličnim rekordom na 300 metara i osvojenom bronzanom medaljom.

Najveću senzaciju dana priredila je Una Althajm na deonici od 600 metara. Ona je u dramatičnoj završnici nadmašila glavnu favoritkinju trke, Alessiju Radu iz rumunskog kluba Deta, i prva prošla kroz cilj.

Kao šlag na tortu, ženska štafeta Panonije u sastavu Anđela Stefanović, Ivana Javor, Una Althajm i Nevena Cvetković dominantno je osvojila zlatnu medalju. Izabranice trenerke Ane Dragojević tako su ponovile uspeh sa Prvenstva Vojvodine i dokazale svoju klasu.

Već narednog vikenda atletičare Panonije očekuje nastup na Prvenstvu Srbije za starije juniore, gde se s pravom nadaju novim postoljima i medaljama.

(Pančevac)