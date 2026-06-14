Pančevo Servisne informacije

ED Pančevo: Isključenja struje za ponedeljak, 15. jun

16:30

14.06.2026

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Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 15. juna, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

Pančevo

09:00 – 13:30 – Boračka od Spoljnostarčevačke do Svetozara Markovića.

(Pančevac)

Tagovi

Elektrodistribucija Pančevo isključenje struje struja

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