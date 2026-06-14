ED Pančevo: Isključenja struje za ponedeljak, 15. jun

Apsolutna dominacija Vrščanki
17:00
14.06.2026
16:25Objavljen spisak deficitarnih zanimanja: Učenici koji upišu ove smerove dobijaju 5.000 dinara mesečno
15:004. Oldtajmer skup doneo nagrade najboljima: Priznanja po izboru stručnog žirija i glasovima publike
16:25Objavljen spisak deficitarnih zanimanja: Učenici koji upišu ove smerove dobijaju 5.000 dinara mesečno
15:004. Oldtajmer skup doneo nagrade najboljima: Priznanja po izboru stručnog žirija i glasovima publike
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 15. juna, bez struje će biti potrošači u Pančevu.
Pančevo
09:00 – 13:30 – Boračka od Spoljnostarčevačke do Svetozara Markovića.
(Pančevac)
17:00
14.06.2026
16:30
14.06.2026
14:00
13.06.2026
AUD
71.36 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
72.57 RSD
CHF
127.45 RSD
EUR
117.38 RSD
GBP
135.98 RSD
SEK
10.74 RSD
USD
101.43 RSD
Problem sa snabdevanjem svežom vodom rešen, pa će posle bazena jezero u Kačarevu ove godine primati kupače od 1. jula
17:00
13.06.2026