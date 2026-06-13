Ne kupuj – udomi Čarlija i Belgijanku

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Čarlija i Belgijanku.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Čarlija i Belgijanku.

Čarli

Čarli traži siguran dom, ali za njega, nažalost, niko ne pita, a on raste dok živi u čoporu, a nije za tako nešto.

Prošao je pakao i jedva je ostao živ, ali je sada stasao; ima oko sedam meseci i biće pravi dasa kad poraste.

Kontakt: ljubimci.pancevo@gmail.com.

Belgijanka

Ova ženka belgijskog ovčara traži novi dom pošto je već duže vreme provela na ulici u jednom pančevačkom naselju.

Imala je tu nesreću da je udari auto, ali srećnim spletom okolnosti nije zadobila povrede.

Sada traži neki mali kutak i nekoga ko bi joj se posvetio, a zauzvrat bi dobio vernog i inteligentnog pratioca.

Veoma je odana i vrlo brzo uči, a sve drugo može se saznati putem kontakta: ljubimci.pancevo@gmail.com.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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