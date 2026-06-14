Počinje završni ispit: Kada stižu rezultati i kako se podnose liste želja

Sve aktivnosti vezane za završetak osnovne škole i upisa u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja ijednog papira, elektronski na portalu Moja srednja škola, saopštila je danas Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Direktor Kancelarije Mihailo Jovanović podsetio je da već pet godina portal Moja srednja škola predstavlja primer uspešne digitalizacije usluga namenjenih građanima i da, zahvaljujući tom sistemu roditelji više ne moraju da odlaze na različite šaltere i prikupljaju papirne dokumente, već sve ključne informacije, rezultate i postupke u vezi sa upisom u srednju školu mogu da završe elektronski.

Upis u srednje škole može da se obavi kompletno koristeći portal Moja srednja škola, a povezivanjem sa sistemom zdravstva je omogućen i elektronski upis i za sve učenike koji upisuju profile za koje je potreban zdravstveni pregled, pod uslovom da su ga obavili do trenutka podnošenja elektronske prijave za upis.

Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja, prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, biće održan od 15. do 17. juna. Roditelji će takođe imati uvid u preliminarne rezultate završnog ispita na portalu Moja srednja škola 19. juna. Na istom portalu podnosiće se i prigovori na rezultate završnog ispita, dok je objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita 22. juna.

Navedeno je da će učenici i ove godine listu želja moći da podnesu na portalu, uz mogućnost za neograničen broj izmena i dopuna od 23. i 24. juna. Oni koji ne iskoriste mogućnost za elektronsko podnošenje listu želja mogu predati u papirnom obliku u osnovnim školama u istom periodu. Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima je 29. juna, navedeno je u saopštenju.

(NIN)