Najuspešnijim učenicima iz Banata dodeljene nagrade u Idvoru

U Narodnom domu u Idvoru, dodeljene su nagrade učenicima iz Banata koji su osvojili diplome na pokrajinskim i državnim takmičenjima.

U saradnji Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“ i Regionalnog centra za talente „Dušan Vasiljev“ iz Kikinde, u petak, 12. juna, dodeljene su nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola iz Banata, koji su osvojili diplome na pokrajinskim i državnim takmičenjima. Prema rečima Srđana Srdića, rukovodioca RCT „Dušan Vasiljev“ iz Kikinde, svečanost za najuspešnije učenike zajednička je ideja sa Dragoljubom Cucićem, direktorom RCT „Mihajlo Pupin“.

Entuzijazam je presudan za nastanak uspešnog istraživačkog rada, rekao je Dragoljub Cucić, direktor RCT „Mihajlo Pupin“, i dodao da učenici svake godine postižu odlične rezultate, kao i da je Idvor pravo mesto za dodelu nagrada najuspešnijima.

Olga Sjantova, učenica sedmog razreda osnovne škole iz Kovačice, dobila je nagradu za istraživački rad koji je pisala o mentaloj aritmetici.

U RCT „Mihajlo Pupin“ u Pančevu, 30. maja, održano je 68. državno takmičenje talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola Srbije, koje je okupilo 409 učenika, koji su osvojili ukupno 231 nagradu.

(RTV Pančevo)