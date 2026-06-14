Apsolutna dominacija Vrščanki
Sve tri nagrade na konkursu „Krv život znači“ idu u Hemijsku-medicinsku školu u Vršcu
17:00
14.06.2026
Sve tri nagrade na konkursu „Krv život znači“ idu u Hemijsku-medicinsku školu u Vršcu
VRŠAC – Učenice Hemijsko-medicinske škole u Vršcu ostvarile su neverovatan uspeh na gradskom nivou tradicionalnog konkursa Crvenog krsta „Krv život znači“, osvojivši sva prva tri mesta u kategoriji vizuelnih radova za srednje škole.
Ovaj stopostotni trijumf potvrdio je izuzetan talenat i kreativnost vršačkih srednjoškolki, koje su kroz umetnički izraz poslale snažnu poruku o važnosti dobrovoljnog davanja krvi.
Pobednički plasman izgleda ovako:
🥇 Prvo mesto: Sunčica Mitrić (razred II2)
🥈 Drugo mesto: Brinela Marinković (razred III2)
🥉 Treće mesto: Iva Sekulić (razred II2)
Za uspeh i kvalitetnu pripremu učenica zaslužan je njihov mentor, profesor Nikola Mitrovski, koji im je pružio stručnu podršku tokom stvaranja radova.
Konkurs „Krv život znači“ godinama unazad uspešno promoviše humanost i solidarnost među mladima. Ovaj rezultat predstavlja još jedno u nizu zapaženih priznanja za Hemijsko-medicinsku školu iz Vršca, koja redovno niže uspehe kako u redovnom obrazovanju, tako i u vannastavnim humanitarnim aktivnostima.
(Pančevac/S.L)