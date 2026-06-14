Podrška inovaciji i zaštiti građana: Srbija sprema zakon o veštačkoj inteligenciji

Srbija bi uskoro mogla da dobije prvi Zakon o veštačkoj inteligenciji, koji će u velikoj meri biti usklađen s evropskim “VI aktom“ – najobuhvatnijim zakonom za veštačku inteligenciju na svetu. Plan je da se novim zakonom uvedu jasna pravila za razvoj i primenu veštačke inteligencije, posebno u oblastima koje nose veći rizik, poput zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i bezbednosti.

Od čet botova i algoritama koji pišu tekstove do sistema koji donose odluke o kreditima, zapošljavanju ili dijagnozama – veštačka inteligencija uveliko je deo svakodnevnog života. Širom sveta vodi se debata o tome kako iskoristiti njen potencijal, a istovremeno sprečiti zloupotrebe.

„Predviđeno je da se osnuje Agencija za veštačku inteligenciju, da se napravi registar visokorizičnih sistema čiji će se životni vek pratiti od ulaska na tržište i da bi mogli da se ograniče. Za sve ove sisteme je predviđeno da postoji čovek koji je u pozadini i da u svakom trenutku može da prekine rad. Zakon predviđa i sisteme koji su znatno nižeg nivoa rizika“, objašnjava Irena Đorđević Šušić iz NALED-a.

Branka Rakić iz Kancelarije za IT i eUpravu navodi da je reč o jako osetljivom polju. „Zakonom nikako ne želimo da zaustavimo i ograničimo razvoj inovacija, nego je potrebno naći balans između podrške inovacijama i regulisati oblast da bi se zaštitili građani i da bi se veštačka inteligencija razvijala na odgovoran način“, istakla je Rakićeva.

U korak sa EU

Usklađivanje sa evropskim pravilima posebno je važno za srpske kompanije koje proizvode i usluge plasiraju na tržište Evropske unije.

„Uvek je bolje te stvari, to je sad moje mišljenje iz privatnog sektora, da je bolje nekad ostaviti tržištu da reaguje i da se na osnovu toga i donesu zakoni, ali pozdravljam inicijativu da idemo u korak sa EU“, kaže Neda Trifunović iz kompanije “Reputeo“.

Zakonskom regulativom za sada je najdalje otišla Evropska unija usvajanjem „VI akta“. Sjedinjene Američke Države uglavnom se oslanjaju na sektorske propise i tržišni pristup, nastojeći da ne uspore razvoj inovacija, dok Kina paralelno podstiče ubrzan razvoj veštačke inteligencije i uvodi strogu državnu kontrolu nad njenom primenom.

(RTS)