4. Oldtajmer skup doneo nagrade najboljima: Priznanja po izboru stručnog žirija i glasovima publike

Više od 110 vremešnih vozila iz Srbije i regiona bilo je izloženo u subotu, 13. juna, ispred Narodnog muzeja u Pančevu na četvrtom Oldtajmer skupu u organizaciji Mini klasik kluba Pančevo, koji je ove godine okupio rekordan broj učesnika i posetilaca.

Prelepi primerci iz automobilske istorije privlačili su pažnju prolaznika tokom čitavog dana, a među njima su se našli modeli stari više od sedam decenija.

Pored vlasnika iz Pančeva i drugih gradova Srbije, na skup su stigli i zaljubljenici u oldtajmere iz Niša, Vranja, Gračanice, Mostara, Bara…

Predsednik Mini klasik kluba Pančevo, Srđan Bogavac, istakao je za „Pančevac“ da je ovogodišnji skup bio najposećeniji do sada.

– Imali smo 110 prijavljenih automobila, što je najveći broj do sada. Uz to, bilo je još desetak vozila čiji vlasnici nisu bili zvanično prijavljeni, ali su došli da podrže manifestaciju. Zadovoljni smo odzivom i reakcijama učesnika, a najvažnije je da su svi otišli sa lepim utiscima iz Pančeva – rekao je Bogavac.

On je naglasio da su organizatori uložili veliki trud kako bi gostima obezbedili što prijatniji boravak.

– Potrudili smo se da budemo dobri domaćini. Ljudi su prevalili stotine kilometara da bi došli u Pančevo, pa smo želeli da im se odužimo gostoprimstvom. U organizaciji je učestvovalo dvadesetak ljudi, članova kluba, njihovih porodica i prijatelja. Svako je dao svoj doprinos da sve protekne bez problema – kazao je Bogavac.

Posebnu pažnju privukao je Fiat Topolino iz 1949. godine, najstariji automobil na ovogodišnjem skupu, čiji je vlasnik Ljubomir Đukić iz Busija redovan gost pančevačke manifestacije.

Pored njega, dodeljena su i druga priznanja odlukama stručnog žirija, a i posetioci su glasali za svog favorita.

Najoriginalniji automobil – Volkswagen Golf 1, vlasnik Aleksa Jovičić iz Pančeva;

Nagrada publike – Volvo 850, vlasnik Gabrijel Jurašović;

Automobil koji je prešao najviše kilometara do skupa – Mercedes W123, vlasnik Valentino Tino Marđukić iz Bara;

Najstariji vozač na skupu – Nikola Andrejić iz Omoljice.

Pored izložbe vozila, događaj je imao i humanitarnu notu, jer je u neposrednoj blizini održavana je akcija prikupljanja pomoći za malu Danicu, koju su organizatori podržali postavljanjem kutije za dobrovoljne priloge.

Skup je završen u nedelju, 14. juna, kada je za sve goste organizovano krstaranje katamaranom na Tamišu.

(Opširnije u reportaži u štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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